À Paris, des syriens manifestent pour soutenir l’armée syrienne - independenza webtv ©

Je me dit qu’il y a pas beaucoup de monde, il y a l’air de faire froid.

Chez moi il fait chaud mais même en forçant les syriens qui vivent dans le pays, on arriverait pas à ce nombre.

Pas beaucoup de monde et c’est normal.

Je leur souhaite de pouvoir fêter au plus tôt la libération complète de leur pays.

Quand le Daesh fermera ses camps de vacances en Syrie, des anti Bachar de retour au pays ça ne manquera pas, j’espère que leur manifestations seront aussi pacifiques.

Le Bataclan ne plaide pas trop pour le coté pacifique, via Fabbius ils ont déjà un porte parole qui a accès aux média, ils pourront rester au chaud.