Bachar al-Assad : Après Hollande, les Français sont-ils plus en sécurité ?

On dirait que le questionneur est un journaliste de C+ ou France Télévisions. Sinon, réponses logiques, sensées, intelligentes ... les mêmes qu’il répète depuis toujours, suivant l’évolution de l’agression de son pays, du meurtre de son peuple ... non par des rebelles, ni opposants, mais des terroristes de près d’une centaine de nationalités. Mais vu les question et le niveau du questionneur, je suppose qu’El Assad n’a pas jugé bon de compliquer les choses et apporter certaines précisions connues, qui plus est.

A propos, la fameuse vidéo ou Fabius jugeait bon le travail de El Nosra, avait disparu de la toile, le jour même où dans une émission TV, (je crois C+ ... ou chaîne similaire) avaient vainement tenté de nous dire, que non, ils n’avait pas pu dire ça ... mais SI !!! ... il l’avait dit. Et, si d’aucuns avaient pris soin d’enregistrer les déclarations fofolles de lolo ... ce serait bien de remettre en ligne la vidéo.