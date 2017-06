Est-ce la fin du règne du Qatar ?

Isolé, isolé faut le dire vite ou alors regarder avec l’oeil propagandiste de l’occident. Le sommet de l’OSC à Astana nous laisse entrevoir une version un peu différente :

http://www.entelekheia.fr/loccident-ne-realise-pas-se-prepare-eurasie/

Article dans lequel nous trouvons ce lien :

https://globalconnections.hsbc.com/uae/en/articles/qatar-courts-economy

Donc le qatar ne me semble pas si isolé que cela et je n’imagine pas la Chine perdre un partenaire présent et un complice futur pour foutre le dollar à la poubelle.

Avant de juger, dans le merdier qu’est devenue notre monde, il est primordiale de bien faire le tour et la périphérie de celui ci avant toute chose.