François Hollande : "le pays s’est redressé", non ce n’est pas un poisson d’Avril !

question qui me taraude (et sans doute pas que moi)

comment les Francais ont ils pu élire une telle nullité doublée d’une telle muflerie ? certes Sarko était un voyou mais il avait tt de mm un peu plus de classe, il mentait comme tout homme politique cependant en s’assurant que son mensonge puisse être un minimum crédible et surtout éviter de ressembler à un camouflet adressé en pleine face de ses concitoyens comme vient de le faire l’actuel (p)résidu, qui n’est pas seulement incompétent et indigne mais en plus outrageusement insolent !

oui comment ? à ce sujet j’ai une piste, souvenez toujours de ceci :

https://www.youtube.com/watch?v=MMURuQ_d_Gw

Mélenchon est un traître et un escroc, il a axé toute sa démagogie sur la mise en scène du faux clivage droite/gauche, il a perpétué les vieilles oppositions factices, ce simulacre d’affrontement PS/UMP, en fait il a contribué à maintenir en place le système oligarchique dominant en enfumant en permanence ceux qui croyaient en son message révolutionnaire !

grâce à lui on a repris pour 5 ans avec un pays qui s’enfonce encore un peu plus vers le chaos, une dégradation qui s’est accélérée, un abime qui s’ouvre ..