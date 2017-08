Inéligibilité pour injures racistes, sexistes ou homophobes

@Qiroreur

"Pour NDA je pense que tu te trompes eu égard à son parcours personnel et ses prises de position."

C’est possible, mais c’est pas sûr. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu gagnes une élection, tu arrives au pouvoir et ... je ne vais pas dire que le pouvoir corromp, mais que le pouvoir "informe", c’est à dire que tout d’un coup tu as accès à des trucs que tu ne savais pas avant, qui étaient soigneusement cachés, et puis tu as accès aussi des "conseillés" et tu es sollicité par des personnes de l’administration, qui sont la depuis longtemps et qui t’expliquent comment ça se passe, et puis, il y a le contexte.

Pour le dire plus clairement, tu te retrouves face à face avec l’état profond, et je pense qu’il a des arguments convaincants le bougre. Je pense que c’est exactement ce qui est arrivé à Trump (bien que sont cas soit très bizarre et qu’il faut attendre que la poussière retombe pour être certain).



Du genre (exemple fictif mais bon ...) la, tu reçois une petite note des services secrets qui indiquent qu’en réalité la situation est explosive du coté des identitaires, fachos, et du coté des blédard, et qu’il faut absolument prendre des mesures pour calmer le jeu, pour éviter l’escalade verbale sur internet et en public qui précéderait inévitablement le passage à l’acte.



MAIS, tu peux pas faire passer une loi explicite en disant "attention les fachos identitaires et autres droitard fermez vos gueules", faut noyer le poisson, donc ...

Je pense que l’exercice du pouvoir est en réalité très contraignant, parce qu’on n’y est pas tout seul avec son programme et sa maigre légitimité, qu’il y a bien plus de contraintes qu’on ne pense.

Tiens ... autre fiction : le lendemain de l’élection, tu as l’ambassadeur du Qatar qui vient de te voir avec quelques milliards de contrats en jeu ... et qui demande juste qq mosquées en échange ... mosquées censées remplacer des caves de toute manière, que Dassault te dit que sans ce contrat c’est la cata etc ...

Mes exemples sont peut-être pas terrible, mais je pense que tu saisis l’idée générale ...

Je ne dis pas qu’on ne peut rien faire, mais je dis qu’on ne peut pas non plus faire ce qu’on veut et que les programmes, si tous les candidats se torchent avec, c’est qu’il y a une raison, et que cette raison, je ne vois pas pourquoi elle ne serait plus opérante, comme par magie, si c’est NDA.

On saura jamais, mais moi, j’estime que les marges de manœuvres sont très faibles. Sauf à vouloir tout casser comme Gorbatchev, si je ne m’abuse et sauter dans le vide d’un nouveau système (donc oui, c’est possible). Mais à moins de faire ça, on est plus ou moins sur des rails ...



Je ne sais pas s’il y a des études scientifiques ou historiques de cette question. Ca m’intéresserait de lire ce qui s’en dit.