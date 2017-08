Des bactéries téléguidées pour soigner le cancer ?

Le cancer soigné par des bactéries téléguidées ? (7:31, ajoutée le 6 août 2017)

L'article "Le cancer : quand une seule de nos 100 000 milliards de cellules dégénère en tumeur maligne" présente la vidéo de Science Etonnante dans laquelle il explique ce qu'est vraiment le cancer et pourquoi cette maladie nous résiste.

("Dans cet épisode, je vous parle des mécanismes d'apparition des tumeurs cancéreuses, des facteurs de risque et des traitements, avec un zoom particulier sur les immunothérapies.")

Le Cancer — Science étonnante #43 (23:07, ajoutée le 6 juillet 2017)

Le magazine santé de la RTS s'est intéressé aux cancers et à l'espoir qu'apportent de nouvelles thérapies...

36.9° - Nouvelles thérapies contre le cancer (1:05:53, ajoutée le 22 février 2017)

Pour marquer ses dix ans, le magazine santé de la RTS aborde l’espoir que suscitent les nouvelles thérapies contre le cancer. "LA" maladie du 21e siècle va peser lourd dans le système de santé et sur nos vies : une personne sur deux sera touchée à un moment de son existence. S’il y a un domaine dans lequel la médecine ne fera des progrès qu’en devenant très individuelle, c’est bien celui de ce mal.



On ne parle plus « du » cancer, mais « des » cancers, car il s’agit de milliers de maladies différentes, et peut-être même que chacune est unique. Les cancers ne sont d’ailleurs plus seulement classés par organe - poumons, sein, foie, colon, etc. - mais aussi par type de mutation. Des mutations qu’il est possible d’identifier grâce au séquençage à haut débit de l’ADN des cellules malades et au travail de super- ordinateurs capables de traiter ces montagnes de données.



On comprend mieux désormais pourquoi une cellule devient folle, comment elle parvient à se rendre invisible aux yeux du système immunitaire et par quels mécanismes elle colonise l’organisme pour faire des métastases. De nouveaux traitements viennent compléter la chirurgie, la radiothérapie et les chimiothérapies. Ces traitements qui font appel au système immunitaire sont en train d’arriver dans les hôpitaux en Suisse. Comment fonctionnent-ils exactement ? Qui pourra en bénéficier ?



36,9° a rencontré des patients qui ont « testé » ces nouveaux traitements et recueilli les explications de nombreux spécialistes, dont notamment le Pr George Coukos (l'un des pionniers de l’immunothérapie, chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV), le Pr Pierre-Yves Dietrich (responsable du centre d’oncologie des HUG), le Pr Curzio Rüegg (professeur de pathologie au Département de médecine de l’Université de Fribourg) ainsi que le Pr Didier Trono (spécialiste des technologies biomédicales et informatiques et directeur du laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL). À la croisée de la médecine, de l’intelligence artificielle et du secret de nos cellules, une émission passionnante.



Reportage du 17 février 2016

Retrouvez 36.9° :

Toutes les vidéos : https://youtube.com/playlist?list=PLk...

Site : http://rts.ch/sante

Facebook : https://facebook.com/RTS369/​