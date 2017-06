Effondrement des sociétés : Mécanismes, Histoire vs Société contemporaine... Des alternatives ?

Sumériens, Mayas, Vikings, Ile de Pâques... sont des exemples de civilisations qui ont connu un effondrement dans un passé plus ou moins lointain. La compréhension des phénomènes d'effondrement de sociétés permet-elle de faire une analogie avec la situation actuelle ? Notre société vérifie-t-elle les caractéristiques pouvant engendrer un effondrement ? Les choses sont-elles inéluctables ? Devons-nous et pouvons-nous agir ?

1) Comprendre les phénomènes d’effondrement de sociétés. Quel avenir pour la nôtre ?

Conférence de Emmanuel Prados, Chercheur à l’INRIA, responsable de l’équipe STEEP (Soutenabilité, Territoires, Environnement, Economie et Politique).

Résumé : Crise financière, crise de la dette, crise économique, crise monétaire, crise politique, crise démocratique, crises sociales, crises environnementales, crise des réfugiés, tensions géopolitiques etc. Cette accumulation de “crises” peut poser question.

Avons-nous à faire à une succession ou combinaison passagère de crises liée à une redistribution globale des cartes ou cela est-il dû à des phénomènes encore plus profonds comme un effondrement de société ?

Si, l’idée même d’un tel effondrement a toujours été un peu taboue et son évocation dans le débat public souvent dénigrée, nous pensons qu’il peut être aujourd’hui fondé, voire clairvoyant de le reconsidérer.

De façon, donc, à mieux appréhender ces phénomènes et à les rendre plus palpables, nous nous appuierons tout d’abord sur des analyses scientifiques qui décrivent les mécanismes en jeu. Nous aborderons ensuite des études historiques qui rendent ces phénomènes plus vraisemblables, plus plausibles.

Nous nous interrogerons après sur la situation actuelle de notre société contemporaine. Vérifie-t-elle les caractéristiques pouvant engendrer un effondrement ?

Les choses sont-elles inéluctables ? Devons-nous et pouvons-nous agir ?

0:30 Mécanismes d'effondrement (Effondrement structurel / Effondrement biophysique)

15:50 Quel avenir pour notre société ?

34:20 Quoi faire ?

Télécharger la présentation : version 4/3 [pdf, ppt], version 16/9 [pdf, ppt, pptx, key]

En savoir + … ( https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/ )

Web : Villes en transition : Réseau français [en Français]. Réseau international [en Anglais].

2) Environnement, économie, effondrement : la quadrature du cercle ? - Pierre-Yves Longaretti

Conférence de Pierre-Yves Longaretti, chercheur au CNRS (IPAG/UGA) et membre de

l’équipe STEEP (Soutenabilité, Territoires, Environnement, Economie et Politique), INRIA/LJK.

Résumé :

A l’heure où le modèle de développement économique occidental se généralise à toute la planète, il est de plus en plus évident que celui-ci est le principal facteur contribuant à la destruction de notre environnement. De fait, le paradigme néoclassique dominant, sous sa forme néo- ou ultra-libérale, est très critiqué tant sur le plan social qu’environnemental. Toutefois, s’il est clair que le maintien du statu quo est très favorable à la sphère économique et financière internationale, le paradigme néoclassique a fait l’objet d’un consensus relativement large dans les pays occidentaux durant une partie importante du XXème siècle.

Pour quelles raisons la recherche de la croissance est-elle devenue l’alpha et l’omega des politiques publiques ? Pourquoi le paradigme dominant est-il devenu un moteur d’effondrement environnemental et sociétal ? Comment se maintient-il dans un contexte de dégradation accélérée ? Des alternatives sont-elles possibles ?

La conférence abordera certains aspects de ces questions.

0:55 Croissance et effondrement

10:55 Croissance voulue / croissance subie

25:40 Marché et environnement

32:45 Visions alternatives

_ Distinguer croissance (physique) et développement (qualitatif)

_ Fiscalité écologique en lieu et place de la fiscalité du travail

_ Réviser le fonctionnement bancaire et financier (Limiter la capitalisation des intérêts ; Interdire les principales "innovations financières" ; Séparer les banques de dépôt et les banques de marché ; Interdire les paradis fiscaux, etc)

_ Etablir des limites aux écarts de richesses et de revenus

_ Réduire la sphère marchande, sortir de l'opposition Etat/marché

Télécharger la présentation : version 4/3 [pdf, ppt], version 16/9 [pdf, ppt, odp, key].

En savoir + … ( https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/ )

Cycle conférences – débats « Comprendre et agir » (présentation, intervenants, dates, etc) :

https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/

Article (2014) —> Effondrement vs Décroissance volontaire : décolonisons notre imaginaire

(Vidéos : "Décolonisons notre imaginaire" - Yves-Marie Abraham ; "Que faire ?" - Dennis Meadows ; "Pourquoi vaut-il mieux être riche en Suède, qu’aux Etats Unis ?" - Richard Wilkinson)

Vidéo (19:47, 2008) —> "Pourquoi les sociétés s'effondrent-elles ?" - Jared Diamond

Vidéo (1:03:14, 2009) —> "Effondrement & superpuissances" - Dmitry Orlov

Vidéo (12:30, 2014) —> "Sacrée croissance" - Dennis Meadow

Vidéo (38:31, 2015) —> "Penser l’effondrement de notre monde" - Pablo Servigne

Vidéo (14:58, 2016) —> "L'effondrement des sociétés complexes (Joseph Tainter)" - Michel Drac