Darknet : entre mythes et réalité

Le grand public a découvert le Darknet à travers des Unes sensationnelles : supermarchés de la drogue, offres de services de pirates et de tueurs à gages, ou via les multiples déclarations des politiques pour lesquels il ne serait qu’un outil au service du terrorisme. Qu’en est- il réellement ? Qu’est-ce que le Darknet ? Comment fonctionne-t-il et comment y accède-t-on ? Qui en sont les utilisateurs et à quelles fins l’utilisent-ils ?

Cette conférence s’efforcera de répondre à ces questions. Au-delà de la quête de sensations ou de l’éternelle recherche du bouc émissaire, on montera que le Darknet est un ensemble diversifié, à la fois sombre et lumineux, où se croisent truands et pirates, mais aussi journalistes, activistes et dissidents.

Des marchés noirs aux « interrupteurs pour échapper au contrôle » chers à Gilles Deleuze, on verra que le Darknet est une réalité complexe et mouvante, qui témoigne de l’intimité du lien entre les évolutions techniques et les dynamiques sociales et répond à certaines des problématiques sociales essentielles que pose le développement de l’Internet contemporain.

Conférence de Jean-Philippe Rennard à l'Université de Mons (avril 2017) Le Darknet 2:53 - Qu'est-ce que c'est ?

8:25 - Comment ça marche ?

14:08 - Les principaux darknets

22:50 - Le Darknet : pour quoi faire ?

- Un outil au service des milieux interlopes (activités illégales...)

- Un outil de lutte contre l'espionnage économique

- Un outil au service de la liberté (lancement d'alerte, liberté d'information, dissidence...)

- Un outil au service de la préservation de la vie privée (big data, surveillance de masse et démocratie...)



1:12:30 - Questions

Interview de Jean-Philippe Rennard, doyen de Grenoble École de Management, à propos de son ouvrage Darknet : Mythes et réalités (Prix Cyber du Forum International sur la Cybersécurité 2017)

Entretien préparé et réalisé par l'étudiante Rebecca Cardot dans le cadre du programme AMIs.

Qu'est-ce que le Darknet, ou plutôt les darknets ? A quoi et pour qui servent-ils ? Sur quoi reposent-ils ? L’anonymat conféré est-il garanti ? Que peut-on y trouver ? (La Méthode Scientifique par Nicolas Martin)

C’est l’endroit désigné de tous les vices, de toutes les horreurs, de toutes les abominations : vente de drogue, trafic d’armes, tueurs à gages, organes en soldes sans oublier l’indispensable espace de tous les complots, terroristes au premier chef. Tel est le Darknet dans l’imaginaire populaire. Son nom dit d’ailleurs toute son obscurité. Mais si le Darknet n’était pas que le lieu virtuel de toutes les criminalités ? Si le Darknet était également un lieu de résistance à l’Internet commercial, un lieu de protection des données, un lieu où votre vie privée n’est pas cédée au moins offrant avec le bébé et l’eau du bain ? Et si, tout compte fait, ce Darknet devait être rebaptisé Librenet ? Adieu Darknet, bonjour Librenet. C’est le problème qui va occuper La Méthode scientifique dans l’heure qui vient. Et pour arpenter le côté obscur des internets mondiaux, La Méthode scientifique a le plaisir d’accueillir Amaëlle Guiton, journaliste à Libération, spécialiste du numérique et des réseaux, « Hackers, au cœur de la résistance numérique » aux éditions du Diable Vauvert et Jean-Philippe Rennard, économiste, informaticien et professeur à Grenoble Ecole de Management.

« Le Darknet est d'abord et avant tout un outil de préservation des libertés et un outil de lutte contre les abus des puissants... » (Jean-Philippe Rennard)

En ayant bien conscience que la préservation totale de son anonymat sur le net est quelque peu illusoire...