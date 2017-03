Lisa Gerrard (Dead Can Dance) : du Sacrifice à la Rédemption, une odyssée mystique sublime

Sublime ! Il n'y a pas d'autre mot pour évoquer Lisa Gerrard et les hauteurs vertigineuses vers lesquelles ses chansons peuvent nous transporter. Lisa Gerrard, fondatrice du groupe Dead Can Dance avec Brendan Perry, nous offre ici un voyage magnifique, mystique : du Sacrifice à la Rédemption...

Sacrifice - Lisa Gerrard et Pieter Bourke - HD (extrait du film La Passion du Christ de Mel Gibson, 2004)

"Sacrifice" : extrait du film La Passion du Christ de Mel Gibson, 2004

"Sacrifice" : 9ème chanson de l'album Duality (collaboration entre Lisa Gerrard et Pieter Bourke), sorti en 1998. Utilisée dans le film Révélations (The Insider) de Michael Mann.

Sacrifice interprétée en live

The Host of Seraphim - Dead Can Dance - extrait du film documentaire Baraka

"The Host of Seraphim" - Dead Can Dance - extrait du film documentaire Baraka

"The Host of Seraphim" : 1ère chanson de The Serpent's Egg, 4ème album de Dead Can Dance, sorti le 24 octobre 1988. Utilisée dans le film The Mist et dans le film documentaire Baraka.

Voir "The Host of Seraphim" interprétée en live, au Grand Rex (Paris), le 27/09/2012

Seraphim - Séraphin :

« Le mot hébreu seraphim est un nom pluriel dérivé du verbe saraph, qui signifie « brûler ». (Lv 4:12.) Le terme hébreu seraphim veut donc dire littéralement « les brûlants ». D'autres sens possibles du mot saraf peuvent être « qui cause une inflammation », ou « venimeux », comme dans Deutéronome (parachat Eqev)1 :

« ... qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux (na'hash saraf) et de scorpions »

La plupart des historiens de la Bible considèrent que les seraphim bibliques sont dérivés des uraei égyptiens, ces cobras dotés d'ailes symbolisant la fonction protectrice2.

D'autres rapprochent les seraphim du serpent aquatique des origines, le Leviathan, monstre d'origine babylonienne qui pourrait aussi s'appliquer au serpent de la Genèse3.

Les premières traductions de la Bible hébraïque en grec traduisaient d'ailleurs le mot par « serpents ». Mais, progressivement, la référence aux serpents a été occultée, car les serpents ont une connotation négative dans le monde grec (la Méduse et sa chevelure de serpents, qui faisait mourir d'effroi ceux qui la regardaient). C'est particulièrement vrai concernant le livre d'Isaïe, où les séraphins apparaissent volant au-dessus de Dieu. Au fil du temps, les séraphins ont été représentés comme des créatures ailées, souvent à forme humaine.

[...]

Song of The Stars - Dead Can Dance - extrait de Pina ("L'éblouissant hommage de Wim Wenders à la chorégraphe Pina Bausch, décédée brutalement en 2009 : un film dansé, aérien, au plus près des corps en mouvement, porté par le légendaire ensemble du Tanztheater Wuppertal.")

"Song of The Stars" - Dead Can Dance - extrait de Pina

"Song of The Stars" : 2ème chanson de Spiritchaser, 7ème album de Dead Can Dance, sorti le 17 juin 1996.

Paroles (extrait) :

We are the stars which sing / Nous sommes les étoiles qui chantent

We sing with our light / Nous chantons avec notre lumière

We are the birds of fire / Nous sommes les oiseaux de feu

We fly over the sky / Nous volons au-dessus du ciel

Our light is a voice / Notre lumière est une voix

We make a road for the spirit to pass over / Nous faisons une route pour que l'esprit passe

For the spirit to pass over / Pour que l'esprit passe

Sanvean - Lisa Gerrard (Dead Can Dance) - live

Sanvean - Lisa Gerrard (Dead Can Dance) - live

"Sanvean : I am your shadow" : chanson co-écrite en 1993 par Lisa Gerrard et Andrew Claxton ; sur l'album The Mirror Pool ; chanson interprétée en pseudo-langage (ou Glossolalie : "le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles")

Voir "Sanvean" en version studio

Redemption - Lisa Gerrard - HD - extrait du film documentaire Baraka

"Redemption" - Lisa Gerrard - HD - extrait du film documentaire Baraka

"Redemption" : sur l'album The Black Opal, sorti en 2009.

Pour aller plus loin

- Biographie & Chant :

« Lisa Gerrard (née le 12 avril 1961 à Melbourne) est une musicienne et chanteuse australienne, membre fondatrice du groupe Dead Can Dance avec Brendan Perry de 1981 à 1998.

Née de parents irlandais émigrés en Australie, Lisa Gerrard a grandi à Prahran (en) dans la banlieue de Melbourne, parmi les communautés grecques, turques, italiennes, et arabes qui influenceront sa musique.

En 1981 elle intègre le groupe « Dead Can Dance » avec Brendan Perry. Ce nom de groupe est inspiré de celui d'un masque rituel aborigène.

Après la séparation de Dead Can Dance, Lisa Gerrard poursuit une carrière en solo. Un Golden Globe lui a été décerné pour la musique du film Gladiator qu'elle a écrite en collaboration avec le compositeur Hans Zimmer.

2005 marque la reformation du groupe Dead Can Dance pour une tournée européenne et nord-américaine, avec de nouvelles compositions telles que Saffron ou Hymn For The Fallen. » [...]

(la suite sur wikipédia)

« Sa musique a tour à tour été qualifiée de gothique, de new wave et de world music.

Sa technique de chant est riche et lui confère un caractère unique, une voix profonde de contralto, sombre et aérienne, se mêlant à des mélopées incantatoires, tantôt éthérées, tantôt tribales, basées sur des chants sacrés, mystiques, ou des transes hypnotiques.

Sa gamme vocale part de contralto ou contralto dramatique comme avec les morceaux Sanvean, Sacrifice, Largo, Lament et Not Yet, et se prolonge en mezzo-soprano dramatique comme pour The Host of Seraphim, Elegy, Space Weaver, Come This Way et One Perfect Sunrise.

Elle chante dans plusieurs langues comme l'anglais, le breton, le catalan, le persan... Elle chante aussi en glossolalie. » [...]

- Un article (interview) sur le Figaro (08/08/2012) : Dead Can Dance, la danse des morts bien vivants

- Un article (interview) sur Obsküre Mag (13/08/2012) : Dead Can Dance – Interview Obsküre Magazine #10

- Interview 15 questions avec Lisa Gerrard (16/09/2014) :

Extrait : « Music opens up the senses to things that can pale in insignificance, it brings light to emotional messages and creates a cathartic gateway to access memory. When it's combined with video and painting, music becomes part of a poem that is a full abstract connection to a story of the heart and mind. In this abstract way, these things unlock a deeper understanding of how we perceive things. » / La musique ouvre les sens à des choses qui peuvent pâlir dans l'insignifiance, ça éclaire des messages émotionnels et crée une passerelle cathartique pour accéder à la mémoire. Combinée à la vidéo et à la peinture, la musique fait partie d'un poème qui est une connexion abstraite totale à une histoire du coeur et de l'esprit. De manière abstraite, celà ouvre une compréhension plus profonde de la façon dont nous percevons les choses.

BONUS

Elegy - Lisa Gerrard & Patrick Cassidy - Timelapse Endless Harmony (Harmonie sans fin ; Norvège : Sør-Fron, Trondheim, Venabygdsfjellet et Blåhø)

Vidéo ajoutée le 13 mars 2013 sur la chaîne Espen Alfons - durée 6:39

Space Weaver - Lisa Gerrard - HD (sur l'album The Silver Tree)

Space Weaver - Lisa Gerrard - HD (sur l'album The Silver Tree)



Lisa Gerrard (Varsovie, 2012)

Lisa Gerrard (Grand Rex, Paris, 2012)

« music wakes up something in my heart that connects me to things differently. I wake up my imagination and it takes me on a journey » / La musique réveille quelque chose dans mon coeur qui me connecte aux choses différemment. J'éveille mon imagination et ça m'entraîne dans un voyage... Lisa Gerrard (Interview "15 questions")

Sleep - Lisa Gerrard (sur l'album The Black Opal)

Sleep - Lisa Gerrard (sur l'album The Black Opal)

« Sleep arriva enfin (...) : le sublime murmure de consolation de la Terre Mère... » (Michael Dwyer, The Age - Melbourne Festival 2016 : Lisa Gerrard's performance a revelation - 20 octobre 2016)

