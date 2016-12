Droite/Gauche/Centre/Extrême... Différents Partis Pour le Même Résultat ? (Focus Sur F. Fillon)

Bien d’accord avec toi. Pour Fillon, je trouve que sa citation la plus parlante est celle qu’il a envoyé aux patrons : https://www.youtube.com/watch?v=Adu1NRJoBro .

Rien que ce passage devrait le discréditer à vie. Je plains les gens du peuple qui le veulent comme président.

Et j’aime beaucoup tes paroles de fin de vidéo. Effectivement, on doit mettre de côté nos divisions idéologiques superficielles ( le plus souvent induites par le Système, qui nous manipule via notre égo ) et on doit tous s’unir, car tu l’as dit, nous avons globalement les mêmes aspirations dans la vie. Nous unir, c’est le challenge essentiel pour l’émancipation du peuple. Tant qu’on reste divisés, ils feront ce qu’ils voudront, et nous entraineront toujours plus vers les abîmes.