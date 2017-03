En France c’est 450€ d’amende si un maraîcher vend des fruits et légumes en dehors du catalogue officiel

Llabrès a raison : le Catalogue et Monsanto ne sont pas les mêmes histoires de prédation économiques.

.

.

J’habite en Nouvelle Calédonie, les noix de cocos, papayes, pamplemousses que nous mangeons ne sont parfois pas bons, ça dépend des endroits. Le réflexe fréquent, ici, quand un fruit est particulièrement savoureux, est de garder les graines.

.

Améliorer ses graines, croiser des variétés est une expérience hasardeuse aux résultats incertains. Raison pour laquelle des semenciers (surtout en céréales) existent en Europe depuis des siècles. Pour les agriculteurs le risque était lourd : il fallait éviter les margoulins et les céréaliers peu consciencieux pour des achats de semences engageant un an d’activité économique.

C’est la raison pour laquelle la profession a créé le Catalogue des Espèces et des Variétés en 1932, répertoriant les variétés garanties de céréales, puis de fruits et légumes.

.

Sauf qu’il y a eu ensuite hold-up : l’Etat français qui s’est entretemps emparé de ce Catalogue a décrété le 11 juin 1949 que toute commercialisation de variété non inscrite au Catalogue était interdite (verboten, prohibited). Ce "genre de connerie", pour reprendre l’expression de Clocel, a donc déjà 68 ans. Of course, cette connerie est maintenant étendue à l’UE grâce à notre à notre Expertise Nationale.

Cela décret ne pesait pas trop à l’époque où l’agriculture était riche de nouveaux horizons : mécanisation, remembrement, chimie pour faire pousser, révolution verte, et autres paquets de frics en vue.

Tout producteur peut ajouter au Catalogue l’inscription d’une nouvelle variété qu’il a isolée (créée à partir de croisement de deux ou plusieurs variétés parentes) : le Certificat d’Obtention Végétale. Mais c’est très cher, complexe techniquement, lourd administrativement. La mémoire vivante accumulée au croisement des semences a disparu, le COV a créé un obstacle compétitif concentrant ce savoir au profit des producteurs les plus pécunieux (Vilmorain...).

.

Autre problème : il a fallu caractériser la variété reconnue dans le Catalogue. Les 3 critères choisis sont : la Distinction (singularité par rapport aux autres variétés de l’espèce), L’Homogénéité, la Stabilité (DHS). Or une variété au matériel génétique toujours strictement identique (couramment appelés cultivars, ou F1, qui peuvent être parfaitement bio, d’ailleurs, c’est un autre sujet), est dégénérescente. Imaginez que vous avez des parents frère et sœur, quasi homozygotes et que votre sœur homozygote attend un bébé conçu avec vous...

Le producteur est ainsi toujours obligé de racheter des graines (céréales, fruits ou légumes). La réduction des variétés d’une espèce patiemment multipliées depuis le néolithique raréfie le réservoir génétique nécessaire au renouvellement des variétés selon les évolutions des milieux géoclimatiques.

.

.

En Amérique du Nord, selon la règle du chacun fait ce qu’il veut, les agriculteurs peuvent croiser librement les semences qui leurs appartiennent (du moins, tant que le Codex Alimentarius, un autre Monstre Prédateur, n’a pas encore complètement ficelé cette liberté).

Monsanto et ses OGM, c’est aussi la captation du vivant, mais par un autre chemin : une variété est tripatouillée génétiquement (avec d’autres espèces, ce qui est impossiblement naturellement) et ce tripatouillage est breveté. Si ce tripatouillage contamine par pollinisation toute la variété, voir toutes les variétés de l’espèce Monsanto a le droit d’aller voir le producteur contaminé et exiger le paiement du brevet dont il en "bénéficie" de façon indue.

.

.

Souvent, le capitalisme américain cache le capitalisme français...