Etienne Chouard sur le chômage

Merci monsieur Chouard et merci la Mutinerie. Mon Père me racontait dans les années soixante tu pouvais débaucher le matin et re-embaucher ailleurs le soir, du coup les salaires n’était pas bridés et ça, les patrons n’en veulent plus et ils feront tout pour ne pas y retourner. le plein emploi est un leurre, le chomage est un outils d’asservissement et de controle des moutons. Faire n’importe quoi a n’importe quel salaire.

À coté de mon travail c’est fermée la poste du Louvre, et bien croyez -le si vous le voulez mais c’est les caissières, cuisinières, remplisseuses de gondole et certainement le ménage, qui fond office de postière aussi, grace a un stand de la Poste implanté dans le Franprix du quartier.

Pensez-vous que leur salaires ai augmentés.

Vaste supercherie !!! merci encore au gens qui réflechissent plus loin que le bout de leur nez.

Tout ça doit brulé !!!