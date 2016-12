Guerre en Syrie et géopolitique : le plan de remodelage du Moyen-Orient des États-Unis appuyé par la propagande et les mensonges des médias

Cette vidéo est une compilation de deux séquences que j'ai extraites de l'émission "Infrarouge" de la Radio Télévision Suisse (RTS) ayant eu pour thème "Syrie : notre honte ?" où Gabriel Galice démonte la propagande éhontée sur ce qui se trame en Syrie, relayée de manière récurrente par nos médias mainstream.

Le docteur Gabriel Galice est le président de l'Institut international de recherches pour la paix à Genève depuis 2013.

Des interventions nettes, claires, précises, appuyées par des faits.

Cette fabrique lamentable de la désinformation est même renforcée par le tournage de fausses vidéos : la police égyptienne vient de surprendre un tournage de soi-disant « blessés d'Alep » (Voir [ici]). Ça devient grave et c'est dramatiquement récurrent. À qui peut-on désormais faire confiance ?

Un principe simple et salutaire s'impose : toute personne, physique ou morale, qui n'a pas un comportement droit doit être écartée définitivement. Les menteurs, les dissimulateurs, les propagandistes, les manipulateurs, etc., doivent être écartés de nos références, et de la vie publique. Les conséquences de ces crimes comportementaux sont désormais beaucoup trop importantes pour l'Humanité et le monde pour tolérer les menteurs. Nous sommes, plus que jamais, à la charnière temporelle fatidique du "être ou ne pas être" de la philosophie. Chacun va devoir choisir de s'autodéterminer : soit choisir le camp de la Droiture et de la Vérité , soit celui de la Perversité et du Mensonge . Et il n'y a pas de compromis. Ce serait une erreur, une auto-tromperie, de croire qu'on peut demeurer dans une zone grise, une zone intermédiaire. Être gris, c'est être noir en réalité. En dernière analyse, il n'y a pas d'autres alternatives que ce choix, et c'est véritablement LA problématique majeure de chaque être humain, et de chaque civilisation. À méditer...

Une vidéo tout à fait édifiante.

À voir absolument !

Nota Bene 1 : pour ceux qui désireraient voir l'émission au complet, elle est visible [ici].

Nota Bene 2 :

