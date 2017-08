Histoire : la mémoire très sélective de l’Angleterre sur la 2nde guerre mondiale

yep hieronimus

bonjour , ce film fait l’impasse sur le sacrifice « normal » des troupes françaises qui se sont battues a Dunkerque permettant le rembarquement d’une bonne part du BEF .Ce film est dans la lignée de la légende de la guerre « éclair » allemande .Ce qui c’est écroulé en 1940 c’est le commandement , incompétent français des ganaches restées au conflit de 14/18 et un pouvoir civil émasculé et délétère. La troupe française s’est battue +de 200000 morts .Des bataillons de tirailleurs sénégalais se sont accrochés ce qui leur as valus parfois la « vengeance » des vainqueurs de race supérieure , les blindés français les rares fois ou ils sont bien utilisés sont vainqueurs.Enfin la troupe l’immense troupeau de rappelés quand ils trouvent des chefs compétents et décidés se bat et fait front.Dunkerque sert d’exutoire anti- anglais a ceux la même dont la lâcheté et l’incompétence ont conduit a se désastre !Car quoi de plus normal qu’une armée locale se sacrifie pour permettre l’évacuation de son allié .Et je suis d’accord avec un commentaire précédent « week-end à Zuydcoote »

montre impeccablement que ce qui manque a ce moment précis « c’est la volonté d’un gouvernement et de ses généraux de se battre »