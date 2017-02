L’effroyable situation de la Grèce, interview de Coralie Delaume, qui fait froid dans le dos ! France Culture !

En attendant un éventuel Grexit dont l'Allemagne se désespère avec impatience, l'Allemagne toujours plus opportuniste et florissante !

Mais d'abord, voici un petit rappel de ce qu'était, ou dans quel état, était l'Allemagne avant l'Euro, en 2002.

Voici un extrait de Alternatives économiques article 2002

"Allemagne : l’homme malade de l’Europe

"Les profonds handicaps structurels de l'économie allemande demeurent. Le groupe du magnat de la presse Leo Kirch a fait faillite, laissant une dette de 6,5 milliards d’euros, la plus grosse ardoise de l’histoire allemande ; DaimlerChrysler ne se sort pas de ses aventures américaines, alors que le marché automobile allemand est en chute libre ; le chômage dépasse depuis janvier la barre psychologique des 4 millions de sans-emploi ; l’économie était en récession au 4e trimestre 2001 ; l’Alliance pour l’emploi réunissant syndicats, patronat et gouvernement a explosé en vol ; la métallurgie est en grève... En Allemagne, les semaines se suivent et se ressemblent, à quelques mois des élections générales : les bonnes nouvelles sont encore plus rares qu’ailleurs sur le front économique et social."

Vous avez dit " partenaires " ah oui ?