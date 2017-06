La députée de " La France insoumise" Danièle Obono au cœur d’une polémique !

Chacun jugera mais ta présentation est biaisée. Tu dis





"Pour laver l’affront d’avoir signé la pétition, la députée se voit enjoindre de dire, là, sur le plateau : « Vive la France ». « Vous pouvez dire "vive la France" ? » lui demande la grande gueule. Elle répond : « Je peux dire « vive la France », mais pourquoi, en soi ? Je ne me lève pas le matin en disant "Vive la France" ». Sur un ton semi-accusateur et indigné, elle se verra répondre : « Vous signez plus facilement nique la France que vous ne dites "vive la France". » "







Je retranscris mot pour mot :





- Le journaliste : Avec votre parcours, d’être devenue député, vous dites "vive la France"

- DO : (soupir, yeux en l’air) Euh... c’est pas euh... pourquoi "vive la France" ?

- Le journaliste : Non, mais, "vive la France" parce que c’est la démocratie, que vous êtes député de la République...

- DO : Bah oui, j’en suis honorée...

- Le journaliste : Vous êtes député, vous ne pouvez pas dire "vive la France" ?

- DO : Oui, je peux dire "vive la France". Mais "vive la France" pourquoi, le 14 juillet...

- Un autre intervenant : C’est pas convainquant...

- DO : Nan, mais il faut que je me mette a garde à vous et que je chante la Marseille quoi ? ( Brouhaha). Nan, mais je suis contente, je suis allée à l’Assemblée, je trouve que c’est pas mal (...) y compris d’où je viens...

- Le journaliste : bah c’est pour ça... c’est un espoir, l’école républicaine vous a permis d’arriver là

- DO (l’air incrédule) : Ouais bon... j’ai un parcours un peu particulier, après oui, je trouve que c’est bien, mais je ne me lève pas le matin en disant "vive la France", c’est pour ça que je trouve que... qu’il faudrait plus...





Ensuite un autre intervenant lui fait remarquer qu’il est français et qu’il n’a pas de problème à dire "vive la France"...









Voilà donc une fois écrit cela permet de dire deux choses :

1. Cette député est née à l’étranger, et naturalisée récemment. Le pays dont elle avait (toujours ?) la nationalité n’est pas un modèle de démocratie notamment pour ce qui est du droit de la presse (journalistes arrêtés, rédactions détérioriées...).

2. Pourquoi de tels propos ne passent pas pour elle et passerait sans doute pour d’autres ? C’est ce que Maqiavel sous-entend et je pense qu’il a en partie raison. On devrait exiger la même chose à des bi-nationaux franco-israéliens ou de tous les députés (on devrait aussi interdire la double-nationalité aux élus pour des raisons évidentes), quelles que soient leurs origines et qui signent des pétitions en tant qu’élu (j’insiste, on est pas d’accord mais tant pis) pour soutenir des "artistes" (faut quand même pas déconner non plus) qui crachent sur la France.





Le parcours, qui est en filigrane de cette interview, devrait lui faire dire immédiatement : "oui, vive la France",





Or à la lecture de ses propos (ainsi qu’à leur audition) cette député semble prendre à la légère tout cela comme le fait qu’elle ait pu accéder à l’A.N. que "voilà quoi, je suis contente mais bon...".

Dans une France traversée par une crise identitaire, ces hésitations comme son parcours politique ne sonnent pas franchement comme un amour de la France auquel on pourrait s’attendre de la part de quelqu’un à qui a été accordée la nationalité et qui désormais représente les français. Ne pas comprendre cela, le résumer à une polémique identitaro-droitarde me semble léger. J’ajouterais que je ne saisis pas bien l’objectif ici : est-ce de dénoncer le processus décrit (polémique lancée par les identitaires, reprise par tous les médias...) ou de dénoncer ces même identitaires ? Et si c’est le premier pourquoi ne pas dénoncer les titres des vidéos de RMC-BFM dans ce cas* ? Une fois de plus ce n’est pas les identitaires qui déclenchent l’histoire mais ce média, non ?

Du reste les médias ne se privent pas de parler des "fachos"...