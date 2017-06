La Tronche en Biais vs Stop Mensonges : Dialogue désaccordé

@Zatara

il est très facile de créer un mensonge estampillé vérité, il est foutrement compliqué de le déloger...

.

Surtout quand un peu de vérité est mêlée à un gros mensonge... Nous n’avons pas tous la vocation et les compétences requises pour devenir des Colombo alors on délègue, naïvement, mais surtout parce qu’on n’a pas le $hoah à d’autres le soin de démêler le vrai du faux sur des questions qui nous intéressent bien qu’elles ne devraient pas forcément nous concerner, c’est juste que nous sommes curieux de nature. Sans curiosité, l’humanité serait restée dans ses grottes, sans papier cul, sans Hanouna, merde 4a devait être tellement reposant d’être un cro-magnon... Oui c’était mieux avant, plus brutal, plus sauvage, mais on ne s’embarrassait pas de ceci cela, on ne tortillait pas du cul pour chier droit, le mensonge se traitait à la massue à pointes de silex et basta. C’est quand les hommes ont voulu se sociabiliser et civiliser que le mensonge est devenu obligatoire, car mieux vaut parfois un petit mensonge qu’un gros drame.

.

Rien que le fait de répondre oui à la question : Bonjour ça va ? C’est souvent mentir, mais c’est plus pratique car si à chaque fois qu’on posait cette question à quelqu’un la personne en question allait déballer que non ça va pas car sa grand-mère a des hémorroïdes alors elle est tombée de sa chaise et en est morte qu’ensuite elle a découvert qu’elle ne l’a pas couchée sur son testament et qu’elle a tout légué à Omar, le jardinier qui était si gentil avec sa grosse bite, il n’y aurait sans doute plus de dialogue social viable, alors on ment, on est dans une merde noire mais on ment effrontément à la question, Salut ça va ? On répond traîtreusement oui, sans même avoir honte, car ce oui bref, mensonger, fourestien, ça fait 2 heures de boulot gagnées.