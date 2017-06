Alors que son tout dernier documentaire, « Meeting Snowden », va bientôt être diffusé sur Arte (les 10 et 15 juin prochains), le Cercle des Volontaires est allé à la rencontre de Flore Vasseur, auteur (1) et réalisatrice.

Les lecteurs du Cercle connaissent déjà bien Flore Vasseur, à qui l’on doit notamment le roman « Comment j’ai liquidé le siècle » (dont nous vous parlions ici) et le documentaire « Larry Lessig : la rébellion du professeur de Harvard » (évoqué ici).

C’est de nouveau pour un documentaire que nous sommes allés nous entretenir avec Flore Vasseur. L’occasion pour nous de revenir sur son parcours. Diplômée d’HEC et toute jeune dirigeante d’entreprise à Manhattan au début des années 2000, le drame du 11 septembre va considérablement modifier sa trajectoire professionnelle et plus largement son parcours de vie.

La grande force de ce documentaire est d’avoir fait se rencontrer Edward Snowden, le militant américain pro-démocratie, Larry Lessig, et l’une des grandes militantes de la révolution citoyenne islandaise, Birgitta Jónsdóttir (2). Au contact de ces deux derniers, Edward Snowden se confie sur sa vision de la démocratie dans le monde. Et c’est là le grand intérêt du documentaire : ne pas avoir cantonné le lanceur d’alerte américain aux seuls sujets sur lesquels il est d’habitude interrogé, la sécurité intérieure, la protection de la vie privée et la surveillance de masse.

Un documentaire à ne pas manquer ce samedi 10 juin à 23h30 sur Arte. Rediffusion le jeudi 15 juin, à la même heure !

Entretien avec Flore Vasseur, réalisé le 18 mai 2017 :

Nico Las (TDH), pour le Cercle des Volontaires

(1) : les livres de Flore Vasseur :

(2) : Birgitta Jónsdóttir est une militante islandaise de la cause citoyenne et de la démocratie. Elue députée en 2009 sous l’étiquette du Mouvement des citoyens avant de former le parti Le Mouvement avec deux autres députés de son parti. En 2012, elle participe à la fusion du Mouvement des citoyens, de Le Mouvement et du Parti libéral au sein du nouveau parti Aube avant de fonder avec d’autres activistes le Parti pirate islandais.