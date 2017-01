Thierry Mariani - Syrie : "La première victime de cette situation, c’est la vérité"

Extrait de l'entretien avec Thierry Mariani

👇 PLUS D'INFOS 👇

► QUI EST THIERRY MARIANI ?

Thierry Mariani est né à Orange en 1958, de parents artisans d'origine italienne. Il débute sa scolarité au lycée militaire d'Aix-en-Provence, puis suit une formation de droit à l'Institut d'études des relations internationales (INIRI), où il obtient son diplôme en 1978. Avant même de mettre fin à son parcours universitaire, il rejoint le RPR, l'année même de la création de ce mouvement. Il exerce rapidement plusieurs mandats en tant que maire de Valréas, où il a grandi, puis, en 1993, devient député du Vaucluse lors d'élections législatives disputées (le Front national y était particulièrement bien implanté). Il fut réélu en 2002 et en 2007. Le 17 juillet 2009, Nicolas Sarkozy lui propose le poste de représentant pour l'Afghanistan et le Pakistan. En juillet 2010, après avoir subi une lourde défaite lors des élections régionales, il fonde le Collectif parlementaire de la droite populaire, de nature conservatrice, et qui a pour objectif de faire pression sur le gouvernement afin de durcir sa politique d'immigration et de sécurité intérieure. Il est également l'auteur, le 3 août de la même année, d'une proposition de loi visant à retirer la nationalité française aux auteurs de certains crimes (déchéance de la nationalité). Le 14 novembre 2010, il est nommé secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé des Transports au sein du gouvernement Fillon II, puis, moins d'un an plus tard, il devient ministre des Transports à la suite d'un remaniement. Il est actuellement toujours à ce poste. En 2011, il déclare vouloir se présenter aux élections législatives de 2012 dans la 11e circonscription des Français établis hors de France .A l'élection de François Hollande, il devient député de la 11ème circonscription des Français établis hors de France. Depuis 1995, il préside le festival des Chorégies d'Orange, rassemblement de la musique classique et de l'opéra, qui réunit chaque année plusieurs milliers de personnes.

😼 QUI EST MICKAEL FONDATEUR DE PLANETES360 ?

Citoyen engagé pour l'accès à l'information ! Passionné d'histoire, d'économie et de géopolitique. Fondateur de News360x de 2013 à 2016, et fondateur en 2016 de Planetes360

► € FAIRE UN DON $ : https://planetes360.fr/faire-un-don/

👍 NOUS SUIVRE :

► SITE : https://planetes360.fr/

► FACEBOOK : https://www.facebook.com/Planetes360/

► TWITTER : https://twitter.com/Planetes360

✊ Garder l'esprit OUVERT

COPYRIGHT PLANETES360 ©2016. ATTENTION, TOUT USAGE COMMERCIAL OU NON COMMERCIAL STRICTEMENT INTERDIT SANS ACCORD PREALABLE