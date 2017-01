Trump " Sexe, mensonges et Vidéo" qui serait vraiment derrière !

Bonjour alanhorus ; il faut savoir raison garder et ne pas voir des "false flags" partout non plus ; bref, l’hypothèse de Philippe Migault, est intéressante et ne vient pas de n’importe qui.



Philippe Migault, Diplômé de l’Ecole Supérieure de commerce de Paris, titulaire de deux DEA en histoire militaire (EPHE) et sciences politiques (Paris I), Philippe Migault poursuit un doctorat en économie politique à l’EHESS sous la direction de Jacques Sapir.Sa thèse traite des partenariats entre Russes, Français et Européens en matière d’armement, d’aéronautique, d’espace et d’énergie."