Étienne Chouard : l’idole des Jaunes ?

@PumTchak

Ah, et son strike sur la phrase de Churchill et le sens qu’on en retient habituellement, je remets le texte qu’il a lu :

Personne ne prétend que la démocratie est parfaite ou omnisciente. En effet, on a pu dire qu’elle était la pire forme de gouvernement à l’exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps ; mais il existe le sentiment, largement partagé dans notre pays, que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que l’opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions de ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres.

https://www.slate.fr/story/117949/churchill-democratie-valls