De la part d’un dirigeant d’entreprise (parler de chef d’Etat serait faire injure à la fonction) le plus "hors sol" qu’on ait jamais vu, cette absence d’empathie pour les effets collatéraux de ses décisions est le cours normal des choses...

Le président qui estimait que les aides sociales constituent un pognon de dingue (en fait une redistribution des plus fortunés vers les moins intégralement réinjectés dans le circuit économique) quand l’évasion fiscale est en roue libre et l’ISF une mesure de justice sociale prioritaire et non négociable...

Le quart de la population se moque éperdument que les quart le plus pauvre peine à vivre, jeunes sans emplois, adultes à la dérive ou courant après leur survie, petites retraites de survie, etc...

Il n’a jamais envisagé de déclarer la guerre à la pauvreté, juste aux pauvres. On commence à voir le résultat.

L’inaction sociale, le silence assourdissant des grands médias et des syndicats (hors CGT) montre bien d’où il tire encore la force de continuer sur sa trajectoire.

Lui n’a rien à perdre, nous tous beaucoup.

A nous de voir ce que nous faisons.