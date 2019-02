Qui est Etienne Chouard, l’icône des gilets jaunes ? Un "personnage inquiétant", selon France 5

Bon je ne vais pas cacher que si je n’étais pas "Charlie" je ne suis pas non plus "Gj"... ou "RIC" quant à Chouard dont je ne connais pas bien les idées je me souviens tout de même d’une vidéo (vue sur AgoravoxRT) dans lequel je l’avais trouvé plutôt démago... il disait un truc du genre : pour les déclarations de guerre yaka faire voter les gens et ceux qui ont voté pour la font... (d’abord si des retraité(e)s ou des handicapé(e)s votent pour la guerre je ne vois pas trop comment on pourrait les forcer à la faire) mais surtout comment savoir QUI a voté pour et QUI a voté contre sans violer ce qui est selon moi une clef des libertés populaires... le secret du scrutin... donc voilà une idée qui peut sembler simple et sympa de prime abord mais qui sur le fond est extrêmement dangereuse (en cas de guerre tournant mal quoi de plus facile de prendre la liste de ceux ayant voté contre la guerre et les considérer comme des traîtres pacifistes saboteurs...)