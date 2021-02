Annulation de la dette par la BCE : un faux problème pour mieux cacher les vraies solutions ?

L'Investisseur sans costume — "Maman, et si on dirait qu'on annule les dettes ?" — 9 fév. 2021 — 39 min 22

Il y a eu passe d’armes ce week-end entre Christine Lagarde et « leséconomistes ». C’est-à-dire essentiellement la bande de Thomas Piketty. Ça a ferraillé sec à coups d’épées en mousse et mauvais bruitages d’enfants.



Mais tout ça c’est du chiqué. C’est de la mauvaise mise en scène d’un faux problème pour mieux cacher les vraies solutions qui ne plaisent pas plus à Piketty qu’à Lagarde qui pourrait bien préparer cette annulation mais ne vous le dira jamais (c’est comme une dévaluation, on nie farouchement jusqu’au lendemain).



J'ai écrit un article complet sur l'annulation de la dette par la BCE dans lequel je vous explique pourquoi Lagarde et Piketty sont des adversaires d’opérettes aux arguments spécieux et aux intérêts alignés qui vous cachent le véritable enjeu :



Que se passe-t-il le lendemain ? Car c’est-là que tout se joue et chez Piketty comme chez Lagarde les plans produisent – comme souvent – le contraire de ce qu’ils prétendent et leurs bonnes intentions nous pavent la route vers un enfer économique et social.



Dans ce monde sens dessus dessous, ces progressistes autoproclamés se révèlent des réactionnaires sordides enfermées dans un XXe siècle idéalisé et révolu fait de croissance, mondialisation et révolutions sociales.



Mais nous ne nous contentons pas de grogner dans ces pages généreuses, nous verrons aussi l’alternative aux idées sordides des Piketty-Lagarde. Nous pouvons l’entrevoir au travers du spectaculaire rétablissement du Franc Poincaré entre 1926 et 1928.