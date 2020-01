Dany-Robert Dufour : Baise ton prochain ! Une histoire souterraine du capitalisme

Bernard de Mandeville :

Dany-Robert Dufour (reçu au Cercle Aristote) :

Dany-Robert Dufour : Une histoire souterraine du capitalisme (Cercle Aristote, 23 janvier 2020, 1:12:20 )

Déroulé de la vidéo :

La genèse du livre "Baise ton prochain - Une histoire souterraine du capitalisme".

Un texte oublié, écrit par Bernard de Mandeville : "Recherches sur les origines de la vertu morale" (1714, 12 pages)

("La fable des abeilles", avec sa maxime : les vices privés font la vertu publique)

On y trouve l'art de gouverner qui a tout simplement permis la création du capitalisme.

Il promet l'accès à une vérité jamais dite auparavant, parce que scandaleuse. Donc, enseignement réservé à un petit nombre d'hommes affranchis des préjugés moraux du commun.

Création de la Société du Mont-Pélerin en 1947 (Hayek)

Religion du divin marché

[18:30] Qu'y a-t-il de scandaleux dans le texte de Mandeville ?

Mode d'emploi politique : l'art de gouverner, en appliquant le postulat que les vices produisent de la richesse.

[21:10] déroulé de l'argumentation de ce petit texte :

Si on veut que les hommes, égoïstes par nature, se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leur appétences.

Avant, il y avait le joug, la servitude. Maintenant il faut employer la ruse.

Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, il ne reste qu'à les payer.

Mais comme ils sont nombreux, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. Avec des flatteries... utilisant le fantasme de leur vertu.

De cette politique il résulte deux classes et un petit nombre auprès duquel cette politique de la flatterie n'est pas efficace (des individus qui courent sans cesse après les avantages immédiats, les jouissances immédiates ; la classe dangereuse : bandits, trafiquants...).

Une petite classe vile, d'irréductibles, mais forte utile car elle peut agir sur le reste comme un répulsif. En créant en regard une classe "vertueuse" qui peut se targuer d'avoir réussi là où les premiers ont échoué.

Cette manipulation politique n'a qu'un but : créer une troisième classe, invisibilisée, composée dit-il des pires d'entre les hommes (les pervers). Cette troisième classe fait semblant d'obéir à la loi, dans un double but : profiter du prestige des vertueux et surtout tenir tout le monde tranquille afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. C'est-à-dire que ceux de cette 3ème classe simulent l'abnégation, et dissimulent leurs penchants (notamment l'avidité) qui les rattachent à la classe vile, cela en prônant donc le bien public. Cette troisième classe d'ambitieux récolte tous les bénéfices, fait tourner les affaires et qui grâce à son double-jeu peut gouverner avec facilité. Il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public, pour mieux contraindre à l'abnégation et à l'honnêteté tous les autres, en les faisant au besoin bêler de concert contre la corruption... Ce qui permet ainsi de les faire travailler à leur service, afin de récolter tranquillement les fruits de leur labeur.

Mandeville doit être crédité de l'invention de l'inconscient ("les hommes sont ailleurs que là où ils pensent"), deux siècles avant Freud, utilisée pour manipuler les braves névrosés.

[31:30] Le coup de grâce à venir

Une nouvelle religion qu'il annonce : cette élection des salauds, des pires d'entre les hommes, pourrait bien, en définitive, être voulue par Dieu.

Il est calviniste... ("nous sommes des hommes d'après la Chute")

Si Dieu a créé les hommes si imparfaits, cupides, avides, menteurs, ce pourrait bien être, selon Mandeville, à dessein.

Le temps des hommes saints est révolu. Il faut confier son destin aux pires d'entre les hommes, ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés. Parce que c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse... sur ces quelques-uns, grâce à ces quelques-uns qui ne reculeront devant rien pour s'enrichir... et de là ruisselle sur le reste des hommes (vous cherchez l'origine de la théorie du ruissellement ? Elle est chez Mandeville). Et si la richesse ruisselle sur le reste des hommes, ça permettra à un grand nombre d'entre eux d'atteindre le bonheur temporel. C'est-à-dire, dit-il, le paradis sur Terre.

[35:00] Il divulgue la manipulation dont devait être victime le plus grand nombre. Donc, il a fallu occulter Mandeville !

Hobbes : état de pénurie, guerre de chacun contre chacun.

50 ans après, Mandeville dit : pour sortir de l'état de rareté, vous devez confier le destin du monde aux pervers ; ils vont s'enrichir, et ça profitera finalement à tout le monde (état d'abondance).

[38:02] Mandeville ayant divulgué la manipulation, ses thèses ont donc été occultées par 4 moyens :

1/ de soi-même on met de côté ce qu'on n'aime pas entendre nous concerant (notre vertu est inauthentique)

2/ brûler ses livres dans toute l'Europe

3/ on reprend Mandeville sans le nommer et en bannissant et remplaçant certains mots (Adam Smith)

4/ refoulement parachevé par Max Weber

[52:15] Mandeville dit sans aucun fard, les conditions dans lesquelles le capitalisme a été créé et il révèle en quoi le capitalisme a constitué un tournant pervers dans la civilisation occidentale. Un tournant pervers qui a ensuite gagné le monde. Même la Chine rouge est capitaliste aujourd'hui.

Le capitaliste financier actuel résultant directement de l'action des nombreux think tank créés par la société du Mont-Pélerin et principalement par le monétariste Milton Friedman (seconde tête de fil, avec Hayek, de l'Ecole de Chicago).

Le fétichisme de la 3ème classe, c'est le fétichisme de l'argent.

Mandeville permet enfin de jeter un pont entre Marx et Freud, en éclairant d'un jour neuf le fétichisme de l'argent.

Synthèse entre division subjective et division en classe.

3 qualités de l'argent "superfétiche" :

1/ L'argent peut être dissimulé (évasion, optimisation fiscale), tout en paraissant vertueux

2/ L'argent achète tout (toutes les jouissances)

3/ L'argent peut s'auto-engendrer

Il n'y a pas de limites à la richesse de cette 3ème classe...

Le projet mandevillien a réussi.

Quel est le prix à payer pour la réussite de ce projet ?

Des inégalités énormes...

La destruction du monde (pour que le marché marche, il faut tout exploiter sans aucune retenue).

Et quand on exploite à outrance le monde, on le salit peu à peu et on le détruit irrémédiablement.

Notre monde est devenu immonde, saturé de pollution et d'immondices.