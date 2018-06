Grande distribution : Le scandale des 418 milliards € et l’émancipation citoyenne

@La mouche du coche



Salut tu dis ceci :



M. Chouard ne comprend pas que le peuple ne peut PAS agir et/ou devenir constituant parce qu’il est PAR NATURE incapable d’agir et de s’organiser. Pourquoi ? Parce que s’il était capable de le faire, si un de ses membres est capable de s’organiser et de d’agir, il ne fait plus partie du peuple, il monte dans la hierarchie et prend place dans la classe dirigeante ( ou au moins encadrante). Ce qui fait que les gens qui restent en bas, dans le peuple, sont PAR NATURE ceux qui ne peuvent PAS diriger. Ils ne peuvent que l’être. Désolé.

ceci est faux , totalement faux en profondeurs et en surface et ne fait que reprendre au mot prés le conditionnement du maître dément......je l’ai vu en logique, en songe et en vision profonde qui n’est donc pas mienne ,



tout procédé d’élimination qui est la base que les voleurs qui nous dirigent ont imposé aux masses , va éliminer ceux qui sont coopératifs..car un groupe coopératif naturellement donc différent de nos pseudo élites est invincible, plutôt mourir que l’esclavage



et bien , il y a deux sortes de personnes à ce niveau, ceux qui sont nés chefs et qui ont tout petit des travers mental de démence , qui en général n’ont aucune capacités pour cela, à part l’usage de la force, de la violence , du mensonge, de la tricherie etc ils veulent juste diriger par principe..et ce sont ces crétins , car ce sont bien des crétins mais déments qui dirigent le monde vers le pire



il y a plein de gens qui sont capables d’organiser, eux même d’abord , avec les autres aussi évidemment mais mais ils ne le savent pas que ils ne sont pas du tout sur la longueur d’onde de la pseudo compétition qui n’existe pas même si comme l’argent certains y croient , cela n’existe pas, il s’agit juste que celui qui veut être chef par principe va éliminer les autres pour être chef..

j’en vois bien plus mais ce serait trop long.



cette capacité ne peut s’exprimer que en COOPÉRATION volontaire..donc partage ..etc donc avec un cerveau intégralement éveillé ce qui n’est plus notre cas depuis avant les deux derniers impacts de débris de comète il y a 12800 et 11600 ans ..aujourd’hui prouvés par la géologie par exemple..



cette capacité à organiser elle ne peut s’exprimer dans un monde dont le principe appelé compétition est en fait un principe d’élimination donc de guerre ..car ce monde détruit, il est sur le mauvais chemin....il n’organise rien il détruit et réduit en esclavage ..par la force...



si là de suite les atomes de disons carbone décident de se comporter comme les humains...l’univers entier disparaît..

nous avons si faux que cela fonctionne dans le sens de : plus c’est énorme plus çà passe..

ce qui me permets d’être affirmatif pour moi même sont ces moments au delà de la pensée..certains en ont vécu sans savoir que ce sont des moments de vie dans des NDE appelés EMI en français , ou autre...

la profondeur de l’univers est paix et contentement...indescriptible avec nos mots humains qui ne sont valables que pour ce qui est concret



pour les autres sur ces sujets le chemin est a faire par chacun..

il ne s’agit pas d’opinions ici..ce qui est improuvable également etc..

il est des chemins où l’on ne peut que aller tout seul et d’autres ou on ne peut survivre que ensemble, collectivement...

ceux que tu appelles des organisateurs sont des destructeurs