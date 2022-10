Olivier Berruyer | Sabotage Nord Stream : allons-nous tenir le choc ?

Excellente vidéo mais qui manque de profondeur d’analyse cependant car c’est un point d’inflexion, épilogue d’une histoire qu’on veut nous cacher et prélude à une autre qu’on aura du mal à nous expliquer.

Quand l’URSS s’est sabordée, J. Sachs était présent et l’a entendu de la bouche de Boris Yeltsin qui sortait de la réunion où la décision avait été prise. Aucun doute sur le fait que Gorbatchev comme Yeltsin (président de Russie) ne voulait qu’une chose, à savoir que la Russie devienne une démocratie "comme les autres", avec une économie comparable à la nôtre, coopérer avec nous, faire partie du "club" européen.

J. Sachs qui a été souvent instrumental à des postes très importants a clairement dit que ce souhait a été foudroyé volontairement par les USA au début des années 1990 quand la Russie a fait face à un défaut de paiement dans les affres de la transition économique et a reçu un avis de non recevoir de la part des USA, avec des motivations complexes mais qui ont précipité la Russie dans les affres des années 1990.

Puis sont venues les extensions de l’OTAN, la guerre en Serbie, etc...

La Russie ne pouvait faire partie de l’U.E. ni même être un partenaire car l’U.E. est un vassal des USA et les USA aspiraient névrotiquement à un monde unipolaire en orbite autour de leur modèle. La Russie ne pouvait être un de leurs vassaux, pas plus un partenaire jouant d’égal à égal.

Le sort des relations avec l’occident était dès lors scellé et de renoncements à faire pression sur l’Ukraine pour une solution politique interne puis la mise en demeure d’un dialogue sérieux avec la Russie on aboutit à une guerre parfaitement évitable puis au suicide européen totalement irréfléchi.

Les deux gazoduc ont été frappés comme clapet anti retour par de prétendus "alliés" et cela ne fait broncher personne.

L’Allemagne a été flinguée et l’U.E. va boire la tasse, non seulement par absence de diplomatie, mais aussi de projet commun, voire de simple bon sens.

Ce sont nos représentants élus comme non élus qui vont faire plonger notre niveau de vie par pure idéologie et pour mettre l’ampleur de leurs erreurs, leur imprévoyance et leur incompétence sous le tapis. Pour qui doutait que ces gens travaillent contre nous et non pour nous, que faut-il de plus ?