Pierre Jovanovic brise un tabou : la sexualité d’Adolf Hitler

Chaque livre de Pierre Jovanovic est un événement. Son dernier ouvrage raconte comment la politique de la planche à billets a permis à Adolf Hitler de prendre le pouvoir. Il aborde également un sujet tabou, la personnalité et la sexualité d’Adolf Hitler, en publiant un rapport unique de l’OSS (ancêtre de la CIA), qui n'avait jamais été diffusé en français, sur le cas hors normes de celui qui allait mettre l’Europe à feu et à sang et déclencher l’Holocauste en entendant « des voix ». « Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets » de Pierre Jovanovic est publié aux Éditions Le Jardin des Livres. (source : Kernews)