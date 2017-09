Glyphosate Cancérigène ? ... L’UE copie-colle l’avis de Monsanto

Le fait est que des compagnies fabriquent des produits qui sont mortels à terme (OGM, herbicides et pesticides), et que des organismes de régulation se permettent de les aider à les vendre ou à les propager dans les populations.

Les plus bornés d’entre nous se rendent compte que c’est dangereux. Pensez-vous qu’eux ne le savent pas ? C’est cela le plus inquiétant. En bref, cela montre qu’ils ont un dessein caché que tout le monde peut voir. Et ce dessein n’est certainement pas de faire du fric.

Je pense sérieusement qu’il faut mettre cela dans la tradition eugénique de l’institut ou de la fondation Rockefeller. Sait-on, par exemple que c’est cette fondation qui a lancé la « révolution verte » dans l’agriculture ? Elle a fait rejeter les méthodes de culture traditionnelles et fait adopter les herbicides, pesticides et engrais chimiques. Et quoique l’on puisse en penser, outre le fait que cela faisait perdre le savoir-faire ancestral, il s’agissait déjà d’eugénisme, d’empoisonner lentement les populations.

De nos jours, la fondation Rockefeller a mis le grand braquet. Avec sa filiale l’OMS, Big pharma et Bill Gates, elle dispense partout des vaccins qui stérilisent ou handicapent les gens et de soi-disant médicaments qui les rendent malades ou les tuent.