Un trésor sous la plaine du Rhin : Le fleuve invisible

@Stupeur

Je vais peut être vous apprendre quelque chose ...

L’Aar-Doubs est le nom donné par les géologues à la rivière Doubs pendant la période géologique où elle accueillait également dans son lit les eaux de l’Aar et du Rhin. L’Aar-Doubs est aussi nommé Doubs-Rhin par certains géologues.

En effet, le Rhin et l’Aar n’ont pas toujours emprunté le fossé rhénan en direction de la Mer du Nord. A l’ère tertiaire, quand ce passage n’existait pas encore, entre le Pliocène et le Villafranchien, soit environ de -5 à -1 millions d’années, les rivières Aar et Rhin rejoignaient les eaux du Doubs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aar-Doubs

C’est ainsi que l’on trouve des orpailleurs au Sud de Dole, car le Doubs-Rhin charriait l’or arraché aux massifs alpins jusque dans cette plaine qui était à l’époque une vaste étendue lacustre ... Le Rhin tel que nous le connaissons dans la plaine d’Alsace n’existait pas

http://www.orpaillage.fr/sorties/doubs.html







Le Doubs-Rhin :



En ces temps reculés, la terre et la région du Jura n’était pas ce qu’elle est de nos jours.Le Rhin, ce grand fleuve français qui traverse les deux départements du Bas et du Haut Rhin n’avait pas le cours que nous lui connaissons aujourd’hui. En effet, en cette époque, le Rhin recouvrait entièrement le lit du Doubs.

Ce fleuve immense créé par l’union de ces deux rivière venait déposer ses eaux dans le bas du Jura pour disparaitre dans le grand lac formé par la plaine Bressanne.

Ce grand lac alimenté principalement par ce Doubs-Rhin, la Saône et la Loue recouvrait totalement la plaine Bressanne et la région doloise n’était que l’immense delta de ce lac : le lac Bressant.



C’est à la suite d’un effondrement géologique que le Rhin prendra vers la fin de l’ère secondaire le cours que nous lui connaissons aujourd’hui, libérant le Doubs en laissant derrière lui ses alluvions aurifères que nous retrouvons principalement aujourd’hui en forêt de Chaux. Le grand lac bressant insuffisamment alimenté en eau s’assèchera lentement et laissant derrière lui cette plaine fertile que nous voyons et exploitons aujourd’hui entre Dole et Chalon sur Saône.