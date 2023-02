Michèle Rivasi accuse la Commission Européenne d’obstruction concernant les SMS d’Ursula

TF1 info : "Un infection naturelle protègerait autant que la vaccination"

https://twitter.com/AimarPhilippe/status/1626661713465466884

En fait, cette étude doit venir de Big Farma direct ou du pognon de Big Farma. Ils savent maintenant qu’ils ont perdu. C’est-à-dire, un, la vaccination de tout le monde était une grosse connerie, liée à de multiples manipulations de l’opinion. Deux, ladite "grosse connerie" étant devenu, effets secondaires graves aidant, une saloperie impardonnable, il faut qu’ils essayent de ne pas perdre la face...

Pour être tout-à-fait honnête, mais je suis complotiste dans l’âme, je pense que c’est une nouvelle escroquerie qui cherche à faire passer cette saloperie pour un produit à l’efficacité équivalente à "l’ingénierie naturelle". Genre "vous voyez, malgré les apparences, on s’est pas foutu de votre gueule, quand même...". Un mensonge de plus. La protection naturelle semble protéger un maximum de gens de le rechoper tandis qu’on ne compte plus les vaccinés 1, 2, 3, 4, 1000 doses qui l’ont effectivement rechopé. Sans risque ! Et là, faut plus parler d’équivalence quelconque...