"Delenda Carthago !" et rien de bien nouveau sous le soleil mais, entre milliards d’€uros alloués à l’armement des oligarques ukrainiens — et par là à l’insolente prospérité tant de leurs clients mafieux et terroristes que du complexe militaro-industriel — et contrats léonins souscrits en toute illégalité et discrétion avec Big Pharma sous le sceau du secret industriel et commercial, voici une confirmation supplémentaire du rôle de pillage et d’asservissement intensif des peuples et nations sous leur coupe par l’€urocratie et l’ensemble des institutions €uropéennes !

La coupe déborde et il va bien falloir quelque jour — qu’on espère proche ! — que nos "responsables" et autres €urophiles répondent enfin de leur morgue et de leur félonie devant le tribunal de l’histoire et des peuples qu’ils ont à ce point abusés et trahis !