Croissance infinie (science-fiction), Croissance verte (arnaque), Ruée minière au 21ème siècle (dangereuse)...

Le monde engloutit 100 millions de barils de pétrole chaque jour.

Le premier producteur au monde du pétrole, ce sont maintenant les US, avec 11,6 millions de barils/jour. Sauf que la consommation du pays en absorbe environ 80%. D’autre part, la production de pétrole de schiste a dépassé celle conventionnelle et la production globale baisse depuis deux ans. On estime qu’il reste pour ce pays 10 ans de pétrole, toutes productions confondues.

Ensuite, c’est la Saoudie, qui a refusé d’augmenter sa production pour l’UE avec les sanctions contre le Russie. Elle produit 10,6 millions de barils/jour et l’info est tombée en juillet ; son pic et rapproché à 2027 avec un plafond à 13 millions de barils.

Ensuite vient la Russie, à 9,6 millions, qui réaffecte son export vers la Chine, l’Inde et autres pays du Sud. On sait que ce pays a encore des réserves potentielles en Sibérie et en Arctique. C’est donc le dernier Eldorado pétrolier éventuel : Washington me dit à l’oreillette qu’ils sont au courant…

Viennent les autres pays, mais à réserves et capacités de productions beaucoup plus faibles.

https://fr.tradingeconomics.com/country-list/crude-oil-production

Pour extraire des minerais, il faut du pétrole. D’autant plus que les filons dans le monde s’épuisent, il faut maintenant chercher des terres où la teneur en minerai reste intéressante, mais nécessitent de plus en plus de pétrole pour l’extraire.

Les trois quarts de la population mondiale est maintenant urbaine. Les sociétés, depuis la seconde guerre mondiale ont été refaites au pétrole. La conso énergétique quotidienne d’un occidental à 2000 euros de salaire mensuel (eau, électricité, cuisine, machines à laver, déplacements…) représente le travail de 600 esclaves humains par jour.

Souhaitons- nous tous bonne chance !