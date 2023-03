Fusillade de Nashville : la blague de Joe Biden sur la crème glacée ne passe pas

Pour sa première prise de parole suite à la fusillade de Nashville , Joe Biden a plaisanté à propos de... crème glacée. Le président des États-Unis a commencé son discours en déclarant qu'il n'était venu à un événement à la Maison-Blanche que parce qu'il avait entendu dire qu'il y aurait de la crème glacée, avant d'aborder la fusillade qui avait fait six morts dans une école primaire de Nashville quelques heures plus tôt. Biden a fait plusieurs autres commentaires sur la crème glacée tout au long de son discours, ce qui a suscité des critiques de la part de ceux qui estiment que le président est trop âgé pour briguer un deuxième mandat.

Voici la traduction d'un article du New York Post à ce sujet :

Le président Biden a plaisanté lundi en disant qu'il n'était venu à un événement à la Maison-Blanche que parce qu'il avait entendu dire qu'il y aurait de la crème glacée - avant de parler de la fusillade massive horribles qui a fait six morts dans une école primaire de Nashville quelques heures plus tôt.

"Je m'appelle Joe Biden. Je suis le mari du Dr Jill Biden", a commencé le président âgé de 80 ans lors d'une réunion de femmes chefs d'entreprise dans la salle Est.

"Et je mange de la crème glacée Jeni's - chocolat chip. Je suis venu parce que j'ai entendu dire qu'il y avait de la crème glacée au chocolat chip", a-t-il déclaré.

"À propos, j'en ai un réfrigérateur entier en haut", a ajouté Biden lors de sa seule apparition publique prévue de la journée. "Vous pensez que je plaisante ? Je ne plaisante pas."

Le président est ensuite devenu sérieux pour parler de la fusillade à l'école Covenant, au cours de laquelle trois étudiants et trois membres du personnel ont été tués, la qualifiant de "malade" et de "pire cauchemar d'une famille" avant de demander une fois de plus au Congrès de voter une interdiction des armes d'assaut.

De manière remarquable, Biden est revenu sur le sujet de la crème glacée avec un autre éloge pour un représentant de Jeni's, une chaîne basée dans l'Ohio avec des magasins à travers le pays, y compris un emplacement près de la Maison Blanche. "Les entreprises représentées dans cette pièce s'étendent à travers différents secteurs, des restaurants aux agences d'architecture en passant par les quincailleries, ainsi que Jeni's Splendid Ice Cream. Et soit dit en passant - soit dit en passant, c'est splendide", a déclaré Biden avec enthousiasme.

"Si on me permettait de vous emmener à l'étage, vous verriez un congélateur entier rempli de crème glacée au chocolat chip de Jeni's", a continué Biden, fermant légèrement les yeux comme pour se remémorer une bouchée. "Vous savez que c'est assez ennuyeux quand vous êtes dans la vie publique depuis aussi longtemps que moi et que vous êtes connu pour deux choses : la crème glacée au chocolat chip et les lunettes de soleil Ray-Ban, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire", a ajouté le président.

En plus de la tentative maladroite d'humour, la longue digression de Biden sur la crème glacée est susceptible de fournir des munitions à ceux qui affirment qu'il est tout simplement trop vieux pour être élu pour un second mandat. Biden, déjà le président américain en exercice le plus âgé de l'histoire, devrait lancer sa campagne de réélection dès le mois prochain. Il aurait 86 ans s'il termine un deuxième mandat complet en 2029. Le représentant Ronny Jackson (R-Texas), qui était le médecin présidentiel des anciens présidents Donald Trump et Barack Obama, a critiqué la Maison-Blanche le mois dernier pour n'avoir ni produit le médecin de Biden pour répondre aux questions de la presse ni dit si Biden avait passé un examen cognitif lors de son examen médical annuel. "Le médecin du président, Kevin O'Connor, doit maintenant prendre ses responsabilités et se présenter devant la presse pour répondre à toutes les questions difficiles", a déclaré Jackson à l'époque.

"Ils vont lui demander : 'A-t-il passé un examen cognitif ?' La réponse sera non car soit ils ne vont pas en faire un, soit ils en feront un et ne laisseront pas les Américains savoir quels en sont les résultats." L'acuité mentale de Biden a été soumise à un examen minutieux lorsqu'il a demandé "Où est Jackie ?" et cherché la défunte représentante Jackie Walorski (R-Ind.) en septembre, malgré avoir publiquement pleuré sa mort dans un accident de voiture en août - allant jusqu'à appeler sa famille pour offrir ses condoléances. Biden a publiquement qualifié sa vice-présidente, Kamala Harris, de "présidente" au moins six fois et en février, il a accueilli l'ancien président Bill Clinton au "Congrès" alors qu'il parlait à la Maison Blanche (Clinton n'a jamais siégé à la Chambre ou au Sénat). En décembre, Biden a affirmé que son oncle Frank Biden avait remporté la Purple Heart pour ses actions lors de la bataille des Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale - mais il n'y a aucune preuve de cette récompense et certains détails rendent cette histoire factuellement impossible.