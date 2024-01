"Israël est aujourd’hui confronté à un choix historique" - Dominique de Villepin

À l'heure où le nombre de morts dans la guerre entre Israël et le Hamas a franchi les 25 000 et que les combats se poursuivent depuis plus de 100 jours. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin répond aux questions de l'Orient-Le Jour en évoquant la place de la France dans la région et le rôle de l'Occident dans ce conflit qui menace chaque jour de s'étendre.