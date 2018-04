Israël : Natalie Portman ne veut pas être associée à Netanyahou...

@Parce que c’est Notre Projeeeeeet !

Dans un entretien accordé à la revue égyptienne Al-Hayat, l’actrice états-unienne Sharon Stone (Oscar de la meilleure actrice 1996) déclare :

« Je n’ai jamais cru l’histoire qui nous a été servie à propos de la destruction des Twin towers le 11 septembre (…) Je ne crois pas que les guerres menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak étaient le résultat de l’attaque du 11 septembre ».

De nombreuses personnalités d’Hollywood se sont déjà exprimées en ce sens. Parmi les plus célèbres : les acteurs....

Quant à Juliette Binoche (en anglais) interview du Telegraph



While preparing for the role Binoche had long conversations with a secret agent, who consulted on the film and on whom she modelled her character. ’Of course he could not reveal everything to me, but he said a lot,’ she says. ’Some things I forgot because it was just too much. Certain things I was very amazed by and when I told people close to me about them they just wouldn’t believe it. Everything in there is true,’ she adds, her eyes blazing with the fervour of a conspiracy theorist.

So is she saying the film is a dramatisation of real events ? ’Absolutely,’ she says. ’I went to see the Iranian ambassador at the time and he said of course it’s true. Things that I thought were hidden and private… they were very open about it.’ So she means the CIA and other agencies knew 9/11 was going to happen ? ’Of course.’ So is she saying it was an inside job ? Or that al-Qa’eda was responsible ? ’Everybody is responsible for it. If you only knew more, it’s even more depressing

Ce qui ne l’empêche pas de vivre, comme nous d’ailleurs...



