Jacques Sapir : G7, utile ou ringard ? Sans la Russie et la Chine...

Ce genre de rassemblement entre soi-disant représentants des plus riches nations de la planète n'est, évidemment, d'aucune utilité pour nous (les "gueux"), sinon ça n'existerait pas. D'autant plus inutile et ridicule si l'on tient à l'écart des pays comme la Russie et la Chine...

Les économies des pays du G7 font-elles encore le poids ?

RT France, ajoutée le 22 août 2019 Le sommet du G7 débute à Biarritz ce week-end. Ce sommet, placé sous le signe des inégalités, évoquera les sujets brûlants du moment. Mais est-il vraiment ce club des pays les plus riches et les plus puissants qu’il prétend être depuis le début. Ou n’est-il pas déjà dépassé ?

Jack Dion : « A quoi peut servir ce sommet du G7 où il y a ni la Russie, ni la Chine ? »

RT France, ajoutée le 19 août 2019 Entretien du 19/8/2019 avec Jack Dion, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Pour RT France, il réagit et décrypte la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au fort de Brégançon le 19 août. Selon lui, « on ne peut pas rester dans une situation où l'Union européenne impose des sanctions à la Russie. »

Sommet du G7 : grande absente du sommet, la Russie suscite le débat