L’administration Trump remet Cuba sur la liste noire des « Etats soutenant le terrorisme »

Et vous vous étonnez lorsque j’affirme que ce pays est dirigé par des psychopathes ?

C’est par là qu’il faut commencer, en effet. On peut éventuellement avoir un intérêt bassement tactique à chercher lequel est moins pire entre un dément et une ruine à la tête du pays le plus meurtrier du monde, quels que soient les présidents.

Je sais que c’est compliqué parfois de chercher où est l’autre côté de l’envers. Il faut avoir le cerveau détruit pour idolâtrer encore Trump et se foutre de la vie des cubains qui vivent l’embargo depuis 60 ans et des agressions permanentes.

Si une guerre civile commence aux States, ce n’est pas que ça me plairait, mais ça m’arrangerait qu’ils s’occupent chez eux de la démocratie (et de leurs tricheries répétitives) et de la liberté (record du monde de prisonniers par habitants) plutôt que dans le ROW (rest of world) où ils démontrent sans fin le mépris qu’ils ont des vies humaines.