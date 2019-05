L’OTAN au pilori : « C’est d’abord un instrument de l’hégémonie américaine »

En 1949 à Washington était signé le Traité de l'Atlantique Nord.

Septuagénaire, l’Alliance atlantique est en crise. Est-elle devenue obsolète ?

Invité : Gabriel Galice, président Institut international de recherches pour la paix - Genève (Géopolitis)

Géopolitis - OTAN au pilori - 10 mai 2019 Gabriel Galice : « Il faut confier la paix aux diplomates ; il ne faut pas confier la paix aux militaires. » « C'est d'abord un instrument de l'hégémonie américaine. » « Thomas Friedman a une expression que je trouve très belle. Il dit : "la main invisible du marché ne fonctionne pas sans un poing caché." Et ce poing caché c'est l'armée américaine, la force navale et les marines... Voilà, tout est clair ! Donc la mondialisation va de pair avec un mouvement militaire de conquête de populations et des territoires. » « Au moment de l'effondrement de la menace soviétique, il fallait, soit la refondre, soit la faire disparaître. » Au lieu de ça, « l'OTAN est devenue une force d'intervention globale (hors zone) ; on a un instrument militaire qui a mis l'ONU de côté... » La Crimée

L'UE

Trump, l'Etat profond

L'Organisation de Coopération de Shangaï « Les Chinois sont en Syrie ! Pour reconstruire la Syrie ! Je crois que les occidentaux n'ont pas compris qu'ils faisaient 14% de la population mondiale, que l'économie elle se développe en Asie et que il faut être raisonnable... et les traiter sur un pied d'égalité. Et non pas avec notre arrogance habituelle, parce que ça va nous retomber sur la figure. » « Je trouve, de vous à moi, que les responsables à l'Est sont de meilleures pointures que les nôtres (Theresa May, Macron, Trump, ça fait pas la maille). » La Suisse (partenariat) ...

De nombreux observateurs qualifient la crise actuelle entre l'OTAN et la Russie de « nouvelle guerre froide ». Le manque de communication entre les deux parties est de plus en plus problématique. Plus de détails avec Antoine Cléraux. (RT France)