Michel Onfray sur la guerre en Ukraine

Bonjour Gollum

Merci pour cette vidéo à laquelle je ne trouve rien à redire. Onfray m’a bien énervé lors de la campagne de vaccination mais, bon, il s’est repris.

Entièrement d’accord avec lui sur la guerre en Ukraine même je le trouve encore un peu timoré vis à vis des USA. Les Américains sont LE problème et, tant qu’il y aura un soldat US en Europe, nous serons en danger.

Les USA sont une monstruosité dès les origines :

https://twitter.com/NaphtalineLeBon/status/1623282432966361089

et pour toute la suite :

https://twitter.com/CalliFanciulla/status/1623755773330305024

Et je comprends parfaitement que les Russes ne veuillent pas de la proximité des armes nucléaires de ces fous de la gâchette. D’ailleurs quand les soviets ont voulu leur montrer quel effet cela faisait, à Cuba, Kennedy a fait une crise de nerfs.

L’avenir est sombre, mais je garde encore un peu d’espoir avec ce qui se passe actuellement aux USA (procès Twitter). Les néocons (Nuland, Kagan etc ;) qui soufflent sur les braises ne sont pas éternels et, pour une fois, un éclair de lucidité, ou de "Trumpisme", pourrait faire réaliser aux Américains que l’Ukraine n’est qu’une bataille et qu’ils sont en train de perdre la 3ème guerre mondiale. Pour l’Asie, ils ne peuvent plus compter sur grand monde, leur influence en Amérique latine est combattue depuis longtemps, et, en Afrique que je suis de près, la popularité de la Russie et le rejet de la France et des USA flambent dans la jeunesse de tout le continent. Et les Russes n’ont même pas besoin de faire de la propagande ! Même les institutions internationales (ONU. FMI, OMS...) sont très contestées



La seule façon se limiter les dégats serait de paraître , pour une fois, non belliqueux et pacifistes.

On peut toujours rêver..