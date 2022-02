UKRAINE vs RUSSIE : analyse des forces en présence et des options tactiques (Xavier Tytelman)

Je suis abonné à sa chaîne. Une pointure le Xavier, par contre il est formaté OTAN en tant qu’ancien de l’aviation militaire. Du coup je vais regarder de plus près ses écarts.

1’45", mémorandum de Budapest en 1991.

Lors de la dislocation de l’URSS, la Crimée se proclame « République autonome de Crimée » en 1991, puis « République de Crimée » l’année suivante. Comprenant une importante population russophone, elle proclame son indépendance le 5 mai 1992, mais accepte d’être rattachée à l’Ukraine à la suite d’un accord entre les deux Parlements et en échange d’une large autonomie au sein du pays, tandis que Sébastopol est placée sous un régime spécial.

Donc la Crimée était une république indépendante, elle a accepté d’être rattachée à l’Ukraine mais après le coup d’état de Maïdan elle était en droit de se détacher.

6’44" Pour les explosions de dépôts ukrainiens, on peut incriminer la Russie que via sa vodka, j’ai vu quelques compte-rendus après les explosions, la vodka et le non respect des normes de sécurité reviennent souvent.

7’10" Depuis quand empoisonner un directeur d’une boîte empêche la production ?

Ah le Novitchock, la signature russe. Pour info l’université de San Diego en Californie en a produit en 95.

L’Ouzbékistan en 1990 a demander aux USA de démanteler un site de production de Novichock sur son territoire.

Jusqu’en 95 on pouvait parler d’un neurologique russe, ensuite beaucoup de pays ont eu la possibilité d’en faire.

7’41" La DCA ukrainienne est à portée des hélicos russes qui eux sont hors de portée de la DCA ukrainienne. Si les russes bloquent les israéliens au top coté technologique avec leur guerre électronique, j’ai bien peur que les ukrainiens ne fassent pas le poids. Et qui fait le poids face au système Mourmansk BN ? Avec les systèmes Mourmansk BN à Kaliningrad et en Crimée, hormi le Portugal et l’Irlande, plus d’avions et de missiles qui volent en Europe.

Sur flightradar 24, on peut voir l’effet du système électronique russe en Syrie, pendant 5 minutes on voit la trace d’un avion faire des bonds de 50km, ce n’est pas l’avion qui bouge mais ses données GPS. Un pilote de F35 israélien à eu ses instruments qui lui demandaient de voler 100m sous le sol, heureusement pour lui c’était en journée.

8’34" le radar protégé parce qu’il est en retrait ?

Hors DCA en Crimée les russes en une salve envoient 536 missiles.

9’05" Si la Russie veut envahir.

Pourquoi la Russie envahirait l’Ukraine ? Elle est à terre et hyper endettée l’Ukraine, corrompue jusqu’à la moelle, putain de boulet. Elle ne bougera que si l’Ukraine sort des accords de Minsk.

13’25" L’Allemagne, la France et la Russie sont garants des accords de Minsk, dans ces conditions je vois mal L’Allemagne aider un des deux belligérants.

13’55 Ça fait partie de nos engagements. Que nenni mon gars, on est engagé par notre signature des accords de Minsk, à la limite on devrait s’interposer entre les belligérants chose que les ukrainiens et américains n’apprécieraient pas du tout.

15’14" Au sujet de la mer noire, d’après les accords de Montreux, les pays non limitrophes de la mer noire n’ont droits qu’à 2 navires de guerre en même temps. Les systèmes Bastions peuvent facilement détruire tout ce qui rentre en mer noire, si on prend en compte les 30 navires russes équipés de missiles, la mer noire et russe.

Parlons du porte-avions US, il s’est réfugié dans la mer Adriatique parce que des sous-marins russes sont introuvables. Il n’est pas à l’abri d’un missile hypersonique car il est à moins de 2400km.

15’51" La guerre est incertaine ? Plus aucune compagnie d’assurance assure un avion dans le ciel ukrainien depuis ce lundi.

16’35" La stratégie russe c’est la défense de ses frontières, son armée n’est pas équipées pour l’invasion. Sauf que sa notion de défense c’est jusqu’à 600km de sa frontière donc l’armée russe est équipée pour une projection de 600km. Elle se limitera au Dondass, si les freins des chars sont inefficaces, il s’arrêteront au fleuve Dniepr.

17’15" Les séparatistes se ferait écraser par l’Ukraine qui s’est préparé. Par contre avec l’appui des russes il pourront se baigner dans le Dniepr.

17’50" Entre les promesses de 1991 et nos jours, il y a un paquet de néo-nazis qui sont apparus, ça change un peu la donne.