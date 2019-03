Grand moment de complotisme sur LCI : L’ONU serait sous influence de la France Insoumise...

@Hieronymus



« c’est à croire qu’elles n’ont jamais visionné aucune vidéo des violences policières, qu’elles seraient biberonnées à la télé du service public, y a un truc qui va pas dans ce concert d’incriminations contre Bachelet que Macron ne désapprouverait pas … ». Pourquoi « c’est à croire » ? C’est un fait avéré. Par ailleurs, pourquoi voudriez-vous que Macro. (alias Macron) désapprouverait, puisque c’est lui qui fait distribuer des « éléments de langage » à la presse bienpensante, via LREM. En parlant de LREM, cela ne vous choque pas, vous, qu’un parti politique s’approprie et utilise à son profit le terme « La République » (sous entendu « Française ») qui, en vertu des dispositions de l’article 1er de la Constitution, appartient en propre et exclusivement à La France et à la Nation Française ?