Les Gilets jaunes seraient devenus "une espèce d’écurie de branquignols" selon la journaliste Roselyne Febvre (France 24)

Je suis tombé récemment sur un texte de Bourdieu « Analyse d’un passage à l’antenne » qui date de 1996.

Je recommande aux plus pressés d’aller directement à la partie du texte titré « Le dispositif : du plus visible au plus caché ». C’est splendide. Remplacez « syndicalistes » par « Gilets Jaunes » et vous avez, décrit avec une acuité remarquable, la situation des GJ sur les plateaux télé.

Je n’ai rien appris en lisant cette partie du texte en réalité mais Bourdieu parvient à formuler ce qui n’est souvent au départ qu’un ressenti qui se transforme peu à peu en gêne puis en profond agacement, à un tel point que je suis devenu incapable de regarder deux minutes d’un plateau télé avec des GJ. Non ce n’est pas qu’un ressenti, c’est un véritable dispositif structurel qui est d’autant plus irritant qu’il est très majoritairement inconscient : au moins le journaliste nord-coréen connait parfaitement sa fonction, le journaliste français, lui , a la conviction d’être libre impartial et pluraliste , ce qui donne une furieuse envie de lui défoncer le crâne. Et ils s’étonnent de ce genre de réactions …