4 Nov. 2021 - Eric Zemmour invité chez Christine Kelly

Éric Zemmour ne fait pas de la « politique » mais de la « polémique » ; c’est même son métier car il est journaliste polémique ! Il suffit d’écrire dans une barre de recherches ces deux termes pour voir apparaitre, quasi exclusivement, le portrait d’Éric Zemmour !

Éric Zemmour est une chialeuse judéo-chrétienne ! Il n’est satisfait de rien, à part, et il le porte sur son visage, quand il y participe avec ce sourire un tantinet « foutage de gueule », et combien « hypocrite », à son cirque médiatique basé sur la polémique religieuse avec les musulmans et accessoirement l’immigration ! Une « chialeuse judéo-chrétienne », élevé dans la chrétienté, et non musulman, je peux donc me permettre, moi, de critiquer Éric Zemmour et dire que c’est une pleureuse judéo-chrétienne !

Ce monsieur, journaliste chroniqueur, nous surine que le fondement de la France c’est la religion judéo chrétienne ; permettez-moi de dire que, là, il porte les « œillères » du religieux bigot ! Les fondements intellectuels de l’Europe, pas celle de l’Union Économique, mais de la vraie culture européenne ; ce sont les « Humanités Gréco-Latines » ! Elles qui nous ont donné la Démocratie, la République, l’État, la nation, le « Principe d’Humanité, la Philosophie ; ce n’est pas la religion judéo-chrétienne tellement hypocrite !

C’est Éric Zemmour, ce « gros niqueur », qui ne connait rien aux vrais problèmes démocratiques et ploutocratiques de notre époque. Des problèmes avec lesquels les musulmans n’ont rien à voir ; il faudrait, et vaudrait justement, mieux chercher du côté « judéo-chrétien » qui a toujours été « cul et chemise » avec les très riches…histoire de justifier la « charité chrétienne » des ploutocrates ! En cherchant dans l’histoire de France on a « Richelieu » et « Mazarin », des « religieux » et pas des moindres, qui, en terme de fortune personnelle à l’époque, n’ont rien à envier à Bill Gates, ou Elon Musk qui vient en une journée d’augmenter sa fortune de 31 milliards de dollars en une seule journée.

La parabole des talents. Elle a pour morale que le maître méprise le serviteur qui n’a pas fait fructifier son argent et félicite les deux autres qui ont doublé la somme. Le maître prend même la pièce unique du serviteur pauvre pour la donner au plus riche : "Car il sera repris à ceux qui n’ont rien et il sera donné à ceux qui ont déjà."

Il y a aussi « heureux les simples d’esprit » (surtout ne réfléchissez pas à votre condition … acceptez-la) car ils iront au paradis ! Et mon… c’est du poulet t’en veux une aile ?

Dieu et l’argent ! Les Américains résument ce rapport entre Dieu et l’argent d’une manière assez claire, avec la mention « In God we trust », sur les dollars. Ils lient le capitalisme à la religion, selon une éthique protestante : si on est riche, c’est que Dieu l’a voulu. L’affairisme ne recule devant rien !

C’est une évidence toute la religion, judéo-chrétienne, sert la ploutocratie ; quant à la « Démocratie » ? Rien : surtout rien !

On comprend mieux pourquoi l’hypocrisie, ni rien d’approchant d’ailleurs, ne figure pas au nombre des péchés même véniels !

Dieu et diable, le bien et le mal sont dans l’humain qui a le libre arbitre ; et, là : Zemmour c’est le Diable qui veut une nouvelle guerre de religion !