ADP - Référendum d’initiative partagée : mobilisation générale contre la privatisation d’Aéroports de Paris

Des appels à se mobiliser pour signer et obtenir un RIP (Référendum d'initiative partagée) afin d'empêcher la privatisation d'ADP (Aéroports de Paris)

Osons Causer, ajoutée le 13 juin 2019 :

[ RÉFÉRENDUM ADP ] Où signer ? Comment signer ? Comment voter ? Le site officiel du référendum ADP ? On vous dit tout :) On a signé et on vous dit comment signer aussi ✅ Qui veut faire l'histoire avec nous ? ✊ Dans cette vidéo, on explique pourquoi on peut gagner ce référendum, pourquoi Macron en a peur et a tout fait pour le saborder, et - surtout - pourquoi c’est une chance historique à ne pas laisser passer. Tous ensemble, nous pouvons empêcher Macron de brader la France et ses biens publics aux intérêts financiers. Pour une fois, on a un VRAI vote utile, sans fausse promesse, qui peut gagner.

OÙ ET COMMENT SIGNER FACILEMENT ?

▶️ Signer prend 2-3 minutes en suivant nos conseils.

▶️ ça se passe sur : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

? Nos 5 conseils pour réussir sa signature au #ReferendumADP :

? Si le site bug un peu c'est normal, en cas “d’erreur 404”, “page non trouvée”, etc. on est plein ! Rafraîchir la page suffit en général et persévérez. Désactiver Adblock si vous avez un bloqueur de pub peut aider aussi. On va pas se laisser décourager par leurs bugs :)

? Vous allez voir un chiffre à côté de votre ville mais c’est pas le code postal. C'est normal, VOUS POUVEZ CONTINUER :) C'est le code INSEE. Si vous avez besoin de le trouver, ça se trouve facilement ici : https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/correspondance-code-insee-code-postal/table/?fbclid=IwAR2PD3-SwRqkO-68l2Yv8wl8jQ5OB6ZhvubSm0CFlEfLwVUzLfZzE1hRUoE

? IMPORTANT : écrire tous les prénoms, et mettre un ESPACE entre eux, pas une virgule

? Il faut mettre toutes les MAJUSCULES, tous les TIRETS et tous les ACCENTS, même sur les majuscules (par exemple Saint-Étienne)

⛔️ ATTENTION ⛔️ si vous ne trouvez pas votre ville c’est sûrement juste une question d’écriture.

? Choper une carte d’identité ou un passeport pour finir de s’identifier.

✅ c'est bon, maintenant ça devrait être facile, vous pouvez mettre votre pièce à l'histoire de France en 2-3 minutes

? Bonus : gardez bien le numéro qui prouve votre signature à la fin, on sait jamais avec ces loustics ;)