Aéroports de Paris privatisés : tous les partis sont contre cette arnaque, sauf En Marche...

Et un scandale de plus : la privatisation des Aéroports de Paris ! (voir plus bas pour les scandales précédents : les barrages privatisés et les autoroutes bradées au profit des géants du BTP)

Tous les partis sont contre, sauf En Marche, c'est... les Aéroports de Paris privatisés

Osons Causer (7 mars 2019) : Aéroports de Paris privatisés. Vente d'Orly et Roissy, billet aller simple pour le privé. Et le prix à payer sera pour nous. Découvrez : ▶️ comment Macron veut brader la poule aux œufs d'or. ▶️ pourquoi c'est tellement aberrant que TOUTES les forces politiques sauf En Marche sont CONTRE ce projet. ▶️ après le scandale des autoroutes privatisées, Macron veut privatiser ADP qui gère Roissy, Orly, le Bourget. ▶️ ADP est une entreprise stratégique et très rentable et qui rapporte chaque année de plus en plus de dividendes à l'Etat. 185 millions en 2018 ▶️ découvrez les raisons qui font de cette privatisation une énorme arnaque, pour l'Etat, pour nous et même pour l'écologie. Et pour en apprendre plus sur les scandales des privatisations et des "partenariats public-privé" qui font presque toujours perdre l'Etat, et nous tous, on vous super recommande le livre Services publics délégués au privé : à qui profite le deal, d'Isabelle Jarjaille : http://www.yvesmichel.org/product-page/livres-nouveautes/services-publics-delegues-prive-a-profite-deal/

Barrages privatisés : l'ue l'impose, seule la france se soumet

Osons Causer, ajoutée le 11 avril 2018 On les a construit et financé à 100%, ils nous rapportent 1.2 milliard/an, et on le seul pays d’Europe qui va les brader au privé : les BARRAGES. Ils sont notre 2eme source d’énergie, et le 1er renouvelable, et sur ordre de la Commission européenne, on va sacrifier ce joyau de notre patrimoine.

Autoroutes : les 5 pires arnaques de ce scandale d’État

Osons Causer, ajoutée le 1er octobre 2016 Comment l'Etat a bradé les autoroutes payées avec notre argent et qui étaient très rentables pour les livrer en pâture aux géants du BTP. Les autoroutes sont chères, de plus en plus chères. Mais à qui va l'argent des péages ? Depuis 2006, il va directement dans la poche de Vinci, Eiffage, et quelques autres gros du BTP. De Villepin a bradé les autoroutes que nous avions financées, et les conditions de cette concessions pour 25 ans sont scandaleuses. Investissement encore pris en partie en charge par les collectivités locales, taux d'intérêts des emprunts payés de notre poche par une niche fiscale, contrat d'entretiens donnés à elles-mêmes par ces entreprises du BTP avec des soupçons forts de surfacturation, tout est bon dans le cochon ! C'est simple : en 10 ans, les actionnaires privés se sont déjà mis dans la poche la somme qu'ils avait du débourser pour les 25 ans, soit 15 milliards ! On vous détaille dans cette livraison d'Osons Causer ce scandale d'Etat, cette dilapidation de notre bien publique qui devrait être vue comme de la haute trahison. Une seule solution : la renationalisation !

Laurent Herblay :

Mobilisation contre la privatisation d’ADP