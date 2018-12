Vive altercation entre Stéphane Trompille (LREM) et des Gilets jaunes à Attignat : "Le député était alcoolisé"

C’est un épisode qui pourrait faire beaucoup parler de lui. Hier soir, vers 22 h au péage autoroutier d’Attignat, le député de la 4e circonscription de l’Ain Stéphane Trompille (LREM) a eu une violente altercation avec des Gilets jaunes. Une vidéo, d’une minute, a été postée ce samedi matin sur les réseaux sociaux. Dans un brouhaha, le parlementaire se montre très énervé et agressif, avant d’être repoussé et calmé par son collaborateur et quelques Gilets jaunes.

« Je rentrais d’un rendez-vous dans une mairie, explique Stéphane Trompille, qui « regrette » les faits. J’ai vu un groupe de Gilets jaunes, et je me suis dit : « Je vais discuter avec eux. » L’un d’eux m’a dit : « On va te retrouver ». Quand j’entends aussi que je suis un privilégié, tout cela m’a fait perdre mon sang froid. Et avec la fatigue… Je revenais aussi d’un déplacement, dans le cadre d’une mission d’information. »

« Il a pété les plombs »

« Oui, on parlait fort, mais l’échange était correct, explique Joël Maison, un Gilet jaune présent sur les lieux. A un moment donné, un Gilet jaune a balancé un mot qui lui a fait péter les plombs. Si son collaborateur et certains d’entre nous ne l’avaient pas arrêté, il en serait venu aux mains. Il était hystérique. Les gens de cette trempe doivent se contenir, même s’ils sont fatigués. »

Les Gilets jaunes présents affirment par ailleurs que le député était alcoolisé au moment des faits. Ce qui aurait amplifié l’agressivité de Stéphane Trompille, selon eux. « J’ai bu un verre à la mairie lors de mon rendez-vous, et une bière avec les Gilets jaunes », assure l’intéressé, qui avait reçu plusieurs manifestants l’après-midi dans sa permanence. « Tout s’était très bien passé. Je les ai écoutés, pour comprendre leur colère. Il y avait des choses qu’ils ignoraient, notamment sur les aides possibles. Tout le monde était satisfait de la rencontre. »

Le député a immédiatement averti le groupe La République en Marche à l’Assemblée nationale. Quant aux conséquences, « on verra bien », dit le parlementaire.

source : La Voix de l'Ain

Vidéo visible aussi sur YouTube

Hier, vendredi 30 novembre, une délégation de gilets jaunes avait été reçue à Bourg-en-Bresse par le député (LREM) de l'Ain, Stéphane Trompille.