Ces députés de gauche qui refusent de serrer la main aux benjamins du RN

Je n’en peux plus e ce ramassis de crétins pour lequel, encore une fois, sous la pression, J’AI VOTE ! Les bouclettes et la bonne mine de Clémence Guetté, les accents "Front Pop" et on oublie que se son tous des descendants, par l’intermédiaire de Mélenchon "le débris", de tonton Mitterrand, plus socialiste que lui tu meurs ! ancien membre de "la Cagoule", rétribué par les collabos de Dior, ami jusqu’à la mort de Bousquet l’artisan de la rafle du Vel’ d’Hiv !

Au nom de ces glorieuses racines on méprise à grand spectacle le jeune élu du RN ! Quel courage ! Quel talent ! Et on réserve le même sort à la deuxième dans l’ordre du l’ âge à une jeune élue LR-Rn Ciotti venus remplacer le gamin. On ne serre pas la main d’une raciste ! La jeune députée se nomme Hanane Mansouri...

A ce niveau, ce n’est plus de la crétinerie, c’est presque de l’art conceptuel !

Mon vite est acquis au RN pour toutes les prochaines échéances !