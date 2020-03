Covid-19 + 49.3 = La manipulation de trop ? Le scandale de trop ?

On ne se pose pas assez ces questions :

Pourquoi une réforme aussi capitale pour tous les Français est élaborée et "discutée" par une poignée de Français (quelques centaines) ?

Pourquoi 47 millions d'électeurs sont relégués au rang de spectateurs n'ayant aucune possibilité de se prononcer pour ou contre cette réforme ?

Pourquoi ces 47 millions d'électeurs laissent quelques députés godillots, cornaqués par quelques hommes de main des lobbies financiers, décider seuls de sujets aussi importants ?

Pourquoi passer en force, un samedi soir, au moment précis où l'épidémie de covid-19 s'installe en France ?

L'irresponsabilité du gouvernement semble de plus être à l'origine des cas de contamination à Creil : « Selon les informations du journal « Le Parisien », il semblerait que le « patient zéro » de l'Oise ait été identifié : il s'agirait d'un membre de la mission militaire qui s'est rendue à Wuhan, en Chine, pour rapatrier des citoyens français et européens. Cette personne aurait ensuite contaminé un patient hospitalisé à Amiens, ainsi qu'un proche qui a contaminé à son tour un enseignant de 61 ans, décédé le 24 février. Alors que 2 500 personnes travaillent sur cette base de Creil, dont environ 800 civils, il semblerait, toujours selon le quotidien, que les mesures de confinement touchant les personnes qui se sont rendues en Chine aient été lacunaires. » (Le Point, 2 mars 2020)

(Ne parlons même pas des milliers de supporters de la Juve accueillis à bras ouverts en France, et du service public hospitalier sérieusement mis en difficulté par l'incurie de la macronie...)

Nous sommes en février, et le gouvernement vient de prendre la décision d'utiliser l'article 49-3 pour faire adopter sa réforme des retraites alors que ce projet est pourtant rejeté par la majorité des français.

État cryptique, ajoutée le 1er mars 2020

Aujourd'hui, on va essayer de dépasser le débat actuel sur l' #Obstruction parlementaire. Avec le 49.3 mis en place hier soir, la vidéo prend encore plus de sens alors qu'elle a été écrite et tournée il y a 10 jours.



