Débat Mélenchon-Zemmour

Remarquable représentation du théâtre politicard "républicain" avec ces deux chiffonniers professionnels engagés dans une épique bataille de tartes à la crème sur coulis d’anathèmes...

Les rôles à peine caricaturaux sont bien répartis, excellemment interprétés sous l’œil ravi du nouveau monsieur Loyal de la politique "française" conscient que chaque invective fera grimper l’audimat et affolera le tiroir-caisse de sa boîte de production...

La clique macroniste et ses commanditaires peuvent se frotter les mains, leurs oreilles ne sifflent pas, ils sont à l’abri de la bataille et ne risquent même pas une balle perdue tant que l’épicentre de la campagne sera aux antipodes de leurs exactions liberticides et criminelles sur lesquelles pourtant le voile se déchire...mais ailleurs...en France les chemins de la campagne sont bien balisés, les "grands" candidats savent où il est autorisé de gambader et quelles sont les zones interdites, quant aux "petits" candidats quelque peu dissipés sur les bords ils savent jusqu’où ils peuvent déverser leur insolence et en cas d’écart les techniques ne manquent pas pour les rappeler à l’ordre ou les évincer...

Bienvenue en France "libre" avec sa "démocratie" d’opérette...